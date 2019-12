Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Unternehmen Sokratherm unterstützt Kinderkrankenhaus in Argentinien

Das Nordhäuser Unternehmen Sokratherm hat dieses Jahr sein erstes Blockheizkraft (BHKW) nach Argentinien liefern können. Darüber berichtete die Firma in ihrem Weihnachts-Newsletter. Im Rahmen der Klimapartnerschaft zwischen Berlin und Buenos Aires habe man ein BHKW-Kompaktmodul „GG 50“ an ein Kinderkrankenhaus der argentinischen Hauptstadt geliefert und im November erfolgreich in Betrieb genommen. „Diesem vermutlich ersten erdgasbetriebenen BHKW der 50-Kilowatt-Klasse in Argentinien werden zukünftig hoffentlich zahlreiche weitere klimaschonende Anlagen folgen“, hofft Sokratherm. pco