Nordhausen hat die niedrigste Januar-Arbeitslosigkeit seit 30 Jahren

Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Nordhausen ist im Januar im Vergleich zum Vorjahr gesunken. So registrierte die Agentur für Arbeit in diesem Monat 3162 Personen, die ohne Job waren. Das sind 260 weniger als im Januar 2019. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,4 Prozent, im Vorjahresmonat betrug sie acht Prozent. 450 Personen meldeten sich nach einer Erwerbstätigkeit in den letzten vier Wochen arbeitslos, ein Viertel weniger als im Vorjahr. Etwas mehr Arbeitslose – 3318 – verzeichnete die Agentur für den Kyffhäuserkreis. Das waren knapp 240 weniger als im Januar 2019. Die Arbeitslosenquote lag bei 8,8 Prozent und damit unter den 9,2 Prozent des Vorjahres. Unverändert blieb mit 4,5 Prozent die Arbeitslosenquote im Eichsfeld. Dort waren im Januar knapp 2443 Arbeitslose gemeldet, elf Personen weniger als noch vor einem Jahr.

Die Zahlen für Nordthüringen stimmen Agenturchef Karsten Froböse optimistisch: „In einem Januar war die Arbeitslosigkeit seit 30 Jahren noch nie so niedrig.“ Den Grund dafür sieht er im ausbleibenden Winter.