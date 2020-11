Nordthüringer Verband sucht wieder den Unternehmer des Jahres

Der neu gewählte Vorstand des Nordthüringer Unternehmerverbandes (NUV) hat sich diese Woche in einer konstituierenden Sitzung zusammengefunden. Darüber berichtete der Verband jetzt in einer Pressemitteilung. Mit zwei Entscheidungen habe man hierbei dem Lockdown Rechnung tragen müssen: Einerseits musste ein geplantes Mitgliedertreffen im November abgesagt werden. Andererseits fällt auch die traditionelle Weihnachtsfeier der hiesigen Unternehmer den schärferen Verordnungen zum Opfer.

Eine neue, alte Personalie: Zusätzlich zu den gewählten Vorständen gehört auch in der neuen Legislatur Hans-Joachim Junker als Ehrenvorsitzender dem Vorstand an. Darüber hinaus wurde der Mehrmarken-Autohändler Helmut Peter in seinen Funktionen in verschiedenen Verbänden der Automobilindustrie und des Kraftfahrzeuggewerbes als sachkundiger Vertreter des NUV für die Automobilbranche bestätigt.

Zudem verständigte sich der Vorstand, trotz Corona auch dieses Jahr den Unternehmer des Jahres zu küren. Dessen Name werde wie gewohnt im Dezember öffentlich gemacht. Ein neuer Preis ausgelobt werden soll kommendes Jahr für die wirtschaftsfreundlichste Verwaltung in Nordthüringen, hieß es weiter. Man lehne sich mit dieser Idee an an die Zertifizierungen der IHK im Standortatlas der „Unternehmerfreundlichen Kommunen“.