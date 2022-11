Ohne ausländische Arbeitskräfte geht fast nichts

Erfurt. Ausländische Arbeitskräfte werden in Thüringen in vielen Branchen benötigt. Warum die Verweildauer noch zu wünschen übrig lässt.

Obwohl in Thüringen inzwischen in zahlreichen Branchen und praktisch flächendeckend ausländische Arbeitskräfte beschäftigt sind, hängen einige Wirtschaftszweige ganz besonders daran, dass Menschen dort arbeiten, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Die Gründe dafür sind vielfältig: Manche leben erst seit kurzem hier. Zu kurz, um sich einbürgern lassen zu können. Andere wollen nur auf Zeit bleiben. Und manche würde gerne deutsche Staatsbürger, haben aber vorerst keine Chance – weil es etwa am Spracherwerb mangelt oder weil sie zunächst nicht als Arbeitsmigranten, sondern als Flüchtlinge kamen. Dann gibt es ein Statuspro­blem. Damit will sich jetzt in einem großen Rundumschlag die Ampel-Regierung auf Bundesebene befassen. Hier geht es um eine Facette dieses Themas, das in Thüringen besonders virulent ist: der massive Mangel an einheimischen Arbeitskräften, die sich hier für längere Zeit niederlassen wollen.

Wenn es so weitergeht, wird manche Küche kalt bleiben

In der Thüringer Gastronomie beispielsweise hatte Ende 2021 fast jeder vierte Beschäftigte keinen deutschen Pass, heißt es in der Antwort des Arbeitsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linke-Landtagsabgeordneten Lena Saniye Güngör und Knut Korschewsky. Ohne diese Beschäftigten müssten also zahlreiche Hotels, Restaurants und Bars de facto ihren Betrieb einstellen. Die Küche bliebe kalt, weil Köche und Bedienungen fehlten. Der Zapfhahn bliebe trocken, weil keiner hinter der Theke stünde. Die Zimmer wären unvermietbar, weil keiner die Reinigung übernähme.

Zwei weitere Wirtschaftszweige in Thüringen hängen inzwischen oft von der Beschäftigung ausländischer Mitarbeitenden ab: das Baugewerbe und die Nahrungsmittelindustrie. In beiden Branchen war Ende 2021 etwa jeder sechste Beschäftigte ohne deutschen Pass. Das Ministerium bezieht sich in seiner Antwort auf Daten der Bundesagentur für Arbeit. Insgesamt gab es in Thüringen jüngst etwas mehr als 60.000 ausländische Beschäftigte.

Woher kommen die Mitarbeiter? Regelmäßig werden ausländische Beschäftigte über Leiharbeitsfirmen ins Land geholt, antwortet das Ministerium den beiden Abgeordneten. Diese Menschen blieben im Schnitt nur etwa sieben Monate im Freistaat. Mit Stichtag 31. Dezember 2021 habe es in Thüringen etwa 24.100 Leiharbeiter gegeben, davon waren etwa 10.900 Ausländer.

Zum Vergleich: Ausländische Beschäftigte, die nicht in einem Leiharbeitsverhältnis stehen, sondern fest an das Unternehmen gebunden sind, arbeiten dort nach Ministeriumsangaben im thüringenweiten Schnitt etwa 14 Monate, im bundesweiten Durchschnitt liegt der Vergleichswert bei fast 23 Monaten.

Diese unterschiedlichen Verweildauern zeigen, dass viele Unternehmen im Freistaat große Probleme haben, Menschen ohne deutschen Pass mittel- und langfristig an sich zu binden. Gerade junge Menschen mit Migrationshintergrund suchen und finden zunächst einen Job in Thüringen, bleiben eine Weile und ziehen dann nicht selten in andere Teile Deutschlands. Es gibt mehrere Gründe dafür: nicht nur höhere Löhne, auch mehr Wohlbefinden, weil dort die Akzeptanz von Menschen mit Migrationshintergrund selbstverständlicher ist. Es spricht sich herum, wenn ausländische Arbeitnehmer und Selbstständige im Osten rassistisch beleidigt oder gar körperlich attackiert werden. Das schmälert auch die Freude auf die Aussicht, künftig schneller eingebürgert werden zu können.

Bis 2030 liegt Ersatzbedarf beim Personal bei bis zu 300.000

Nicht nur Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Landes-Arbeitsministerin Heike Werner (Linke), auch zahlreiche Vertreter von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften betonen seit Jahren, wie wichtig es für Thüringen ist, noch deutlich mehr Personal aus dem Ausland nach Thüringen zu holen. Schon allein, um die Stellen in Unternehmen wieder zu besetzen, die dadurch frei werden, dass Menschen in den Ruhestand gehen. Bis 2030 gibt es thüringenweit einen sogenannten Ersatzbedarf beim Personal, der sich nach unterschiedlichen Schätzungen auf etwa 250.000 bis 300.000 Menschen belaufen wird. Mit deutschen Jugendlichen, gar mit thüringischen, kann dieser Bedarf nicht gedeckt werden.

Das Land macht – wenn auch langsam – Fortschritte bei der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmern. Der Anteil der ausländischen Auszubildenden in Thüringen ist deutlich gestiegen: Stammten im Jahr 2010 nur 0,7 Prozent der Auszubildenden im Freistaat nicht aus Deutschland, waren es 2016 4,1 Prozent und im vergangenen Jahr bereits 7,4 Prozent.

Dabei zeigt sich erneut die große Abhängigkeit einzelner Branchen vom ausländischen Nachwuchs: In der Gastronomie stammten Ende vergangenen Jahres etwa 35 Prozent, in der Nahrungsmittelindustrie fast 16 Prozent, im Baugewerbe 7 Prozent der Thüringer Auszubildenden nicht aus Deutschland.