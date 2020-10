Opel-Chef Lohscheller: "Bisher 3,5 Millionen Autos in Eisenach hergestellt"

30 Jahre deutsche Einheit bedeuten für den Rüsselsheimer Autobauer Opel auch dreißig Jahre Fertigung in Thüringen. Zur Bilanz und den Aussichten des Thüringer Opelwerkes in Eisenach haben wir mit Unternehmenschef Michael Lohscheller gesprochen.

Opel hat sich im Jahr 1990 als eines der ersten Unternehmen aus den alten Bundesländern in Thüringen engagiert und feiert jetzt das dreißigjährige Jubiläum am Standort Eisenach. Hat das Unternehmen, die Entscheidung jemals bereut?

Nein. Wie sind sehr, sehr stolz auf unser Werk in Eisenach. Opel gehört zu Eisenach wie die Wartburg. Wir haben dort mittlerweile 3,5 Millionen Fahrzeuge gefertigt -- in bester Eisenacher Qualität. Dafür haben wir in den letzten Jahrzehnten insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro in den Standort investiert, damit unseren Teil zur wirtschaftlichen Erholung der Region beigetragen und – wie ich finde – auch einen Beitrag zur deutschen Einheit geleistet.

Mitarbeiter fertigen den Opel Grandland X im Eisenacher Werk. Die Hybrid-Variante wird derzeit im französischen Sochaux gebaut. Foto: Sascha Fromm

Letztlich ging die Initiative zum Opelengagement von Männern wie Wolfram Liedtke und Louis R. Hughes aus, die das Vorhaben vorangebracht haben?

Ja, sie haben Mut und Initiative gezeigt und sie hatten Visionen. Aber die haben wir auch, wie die Tatsache belegt, dass wir mit dem Grandland X ein Flaggschiff nach Eisenach gebracht haben – und das auch in einer elektrifizierten Variante. Damit investieren wir in die Zukunft. Eisenach spielt eine bedeutende Rolle im Produktionsnetz des gesamten Konzerns und in der Transformation der Automobilindustrie. Der Grandland X als Plug-In-Hybrid zeigt dies eindrucksvoll.

Im Thüringer Werk wurden Vectra, Corsa und Adam produziert. Gerade für den Adam gab es umfangreiche Investitionen und einen aufwendigen Umbau, hat der sich gelohnt, angesichts der Tatsache, dass der Adam nicht mehr vom Band läuft?

Der Adam war ein wichtiges Auto für uns. Mit dem Adam haben wir das Image der Marke gestärkt und junge Kunden -- gerade durch die zahllosen Individualisierungsmöglichkeiten der Autos – gewonnen. Unsere neue Markenlokomotive wird der neue Mokka sein, der unsere neue Designsprache verkörpert und mit dem wir jetzt auch weibliche Kunden begeistern werden.

Wirtschaftlich kriselte es zwischenzeitlich auch am Standort Eisenach, das ist Vergangenheit?

Wir haben Opel inzwischen wetterfest aufgestellt. Dazu gehört die Umstellung auf die Elektromobilität. Opel ist elektrisch, wir bieten im kommenden Jahr neun elektrifizierte Modelle an und werden schon 2024 alle Modelle auch als E-Version oder Plug-In-Hybrid im Angebot haben. Wir sind gut für die Zukunft aufgestellt.

Damit reagieren Sie auf die gestiegene Nachfrage nach E-Autos, Mitbewerber haben Lieferprobleme, gilt das auch für Opel?

Nein, wir sind lieferfähig. Das gilt für den elektrischen Corsa wie für die Hybridvariante des Grandland X...

...dessen Fertigung Sie gerade von Eisenach nach Sochaux verlagert haben, was in Thüringen für neue Bedenken sorgt?

Dafür gibt es keinen Grund. Wir können die große Nachfrage nach dem Auto momentan nicht bedienen, weil wir in Eisenach noch dabei sind, die zweite Schicht aufzubauen. Priorität ist daher, die aktuellen Aufträge abzuarbeiten. Deshalb erfolgt die Fertigung des Hybrids vorübergehend im französischen Werk. Aber schon Anfang nächsten Jahres soll das Modell nach Eisenach zurückkehren. Dafür bieten wir auch unseren Beschäftigten in Rüsselsheim und Kaiserslautern an, vorübergehend nach Eisenach zu gehen, in die zweite Schicht. Ich halte es für ein faires Angebot in Thüringen mehr Geld zu verdienen, statt in Rüsselsheim in Kurzarbeit zu bleiben.

Früher durfte Opel Autos aus Eisenach nicht in alle Länder verkaufen, das hat sich mittlerweile geändert?

Es gibt keine Länder oder Märkte, die für die Autos aus Thüringen nicht grundsätzlich offen stehen. Russland war der erste neue Markt für den Grandland X, inzwischen verkaufen wir das Auto zum Beispiel auch in Marokko, das ein wichtiger Markt geworden ist. Nächstes Jahr fahren die Grandland X aus Eisenach auch in Japan.

Hybrid-Modelle des Opel Grandland X vorerst von Eisenach nach Frankreich verlagert