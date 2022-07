Gudrun Aschenbrenner, Mitglied des Vorstands der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) und mitverantwortlich für die Studie "Frauen in Top-Managementorganen öffentlicher Unternehmen - Ein deutschlandweiter Städtevergleich (FIT-Public Management Studie)" der Zeppelin-Universität Friedrichshafen, kritisiert den steinigen Weg für Frauen in Führungspositionen kommunaler Unternehmen.