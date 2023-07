Passagiere brauchten Geduld: Flugzeug nach Ägypten startet mit 20 Stunden Verspätung

Nürnberg. Am Flughafen in Nürnberg ist am Montag ein Urlaubsflieger mit deutlicher Verspätung abgehoben. Das war der Grund.

Viele Thüringer nutzen in der Ferienzeit den Flughafen Nürnberg, um in den Süden zu fliegen. Für einige Reisende hat der Urlaub zum Wochenbeginn mit deutlicher Verspätung begonnen: Am Montagnachmittag hob ein Flug nach Hurghada mit über 20 Stunden zu spät ab.

Ursprünglich sollte die Maschine der ägyptischen Fluggesellschaft Nesma am Sonntag um 20.35 Uhr starten. Die Reisenden hatten schon das Gepäck eingecheckt und freuten sich auf den Abflug. Der Airbus A320, der Urlauber aus Ägypten zurück nach Deutschland brachte, landete mit leichter Verspätung in Nürnberg. Statt aber nach dem Auftanken wieder abzuheben, blieb er über Nacht am Boden.

Wegen technischer Probleme nicht gestartet

„Die Maschine ist wegen technischer Probleme nicht gestartet“, sagt Jan Beinßen vom Flughafen Nürnberg „Albrecht Dürer“. „Die Passagiere sind wieder ausgestiegen und haben ihr Gepäck zurückerhalten.“ Zugleich seien jene Fluggäste mit weiterer Anreise auf Hotels in der Umgebung verteilt worden, während andere mit kurzen Wegen wieder nach Hause gefahren seien.

Für weitere Details verweist er an den Reisekonzern FTI. Jener hatte die Maschine im Vollcharter bestellt. Das Flugzeug habe aufgrund einer technischen Fehlmeldung nicht starten können, heißt es aus der Presseabteilung. „Es musste ein Ersatzteil verbaut werden, was leider bis Montagmittag an Zeit in Anspruch genommen hatte“, sagte Susanne Wohlgemuth von der FTI Group. Nachdem die Maschine nach den erforderlichen Tests eine neue Freigabe erhalten habe, sei er Flug gestartet. Die Maschine hob 16.51 Uhr mit 180 Gästen an Bord vom Flughafen in Nürnberg ab. Der Flug nach Hurghada dauert gut vier Stunden.

Diese Folgen hat die verspätete Anreise zum Urlaubsort

Am gebuchten Hotelaufenthalt und dem Rückflugtermin ändert die verspätete Anreise nichts, sagt Wohlgemuth: „Die Reisenden haben jedoch einen Erstattungsanspruch für den ausgefallenen Urlaubstag.“

Ryanair sieht Wachstumspotenzial in Nürnberg