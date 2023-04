In den nächsten Jahren gehen – so wie hier im Januar 2023 Jürgen Pliska (70) im Stellwerk Erfurt-Nord – viele Fahrdienstleiter in den Thüringer Stellwerken die Altersgrenze. Trotzdem findet ein erfahrener Fahrdienstleiter, der im Westen arbeitet, in Thüringen keinen neuen Job.