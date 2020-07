Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Recht auf Vergessen: Muss Google Suchergebnisse löschen?

Muss Google kritische Berichte über Unternehmer löschen? Über diese Frage entscheidet heute der Bundesgerichtshof (BGH). Es ist eine besondere Entscheidung, die die obersten deutschen Zivilrichter heute verkünden werden. Denn erstmals urteilen sie auf Grundlage der seit 2018 in der EU geltendenden Datenschutzgrundverordnung. Unsere Redaktion beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wer hat gegen Google geklagt?

Der Bundesgerichtshof verkündet heute die Entscheidung aus einer Verhandlung vom 16. Juni. Es geht dabei um zwei Fälle. Im ersten Fall möchte ein Mann aus Hessen erwirken, dass ein Online-Bericht der „Frankfurter Rundschau“ über ihn nicht mehr in der Trefferliste der Google-Suche erscheint. 2011 hatte die „Frankfurter Rundschau“ über den damaligen Geschäftsführer eines regionalen Wohlfahrtsverbandes aus Mittelhessen berichtet. Der Wohlfahrtsverband war damals in eine finanzielle Schieflage geraten und verzeichnete ein Defizit von knapp einer Million Euro. Der Mann hatte sich kurz zuvor aufgrund gesundheitlicher Probleme krankgemeldet.

Seit April 2012 ist der Mann nicht mehr Geschäftsführer des sozialen Trägers, nun möchte er, dass bei der Suche nach seinem Namen er nicht mehr in direkte Verbindung mit den Texten gebracht wird. Er beruft sich dabei auf das „Recht auf Vergessenwerden“ und begründet die Aufforderung, Google solle die entsprechenden Links nicht mehr anzeigen, damit, dass er sich in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt sieht. Immerhin würden die Artikel Angaben über seine Gesundheit enthalten.

In einem zweiten Fall klagt ein Paar aus der Finanzdienstleistungsbranche gegen Google. Das Paar hatte über verschiedene Firmen Anlagemodelle angeboten. Eine amerikanische Webseite hatte daraufhin negativ berichtet. Das Paar allerdings fühlt sich erpresst. Die Betreiber der Webseite hätten angeboten, gegen eine Geldzahlung die negativen Berichte zu löschen. Sie halten die Seite für unseriös und wollen entsprechend, dass Google die Texte dieser Seite nicht mehr auflistet.

Warum ist die Entscheidung des Bundesgerichtshofs so relevant?

Erstmals urteilt der BGH auf Grundlage der seit 2018 EU-weit geltenden Datenschutzgrundverordnung. Es ist eine richtungsweisende Entscheidung, da sie Auskunft darüber geben wird, wie die Richter die Datenschutzgrundverordnung auslegen werden. Es geht darum, abzuwägen, inwiefern das Recht auf Vergessenwerden dem öffentlichen Interesse gegenübersteht.

Denn das Recht auf Vergessenwerden soll nicht dazu führen können, dass unliebsame Berichterstattung verschwindet. Vorinstanzlich scheiterten die Kläger.

Was hat es mit dem Recht des Vergessenwerdens auf sich?

2014 urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH), dass Personen in gewissen Fällen das Recht haben, dass Links auf personenbezogene Informationen entfernt werden können – etwa wenn die Informationen veraltet sind. Damals hatte ein spanischer Geschäftsmann geklagt, der einen Zeitungsartikel über sich nicht mehr in den Suchergebnissen angezeigt sehen wollte. Dieses Urteil hatte eine entscheidende Signalwirkung, das Recht auf Vergessenwerden wurde schließlich in der Datenschutz-Grundverordnung aufgenommen.

