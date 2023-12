Rekord: Dax klettert erstmals über 17.000 Punkte

Berlin. Der Deutsche Aktienindex hat einen neuen Höchstwert erreicht. Grund dafür dürfte die Hoffnung auf einen sinkenden Leitzins sein.

Der Dax hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 17.000 Punkten überschritten. Um 1,4 Prozent kletterte der deutsche Aktienindex am Donnerstagmorgen gegenüber dem Vortag. Der steigende Kurs der deutschen Spitzen-Unternehmen dürfte sich aus der erwarteten Leitzinssenkung in den USA ableiten. Zuletzt ging es an der Börse bereits steil nach oben für den Leitindex der deutschen Wirtschaftsunternehmen.

Dabei hatte der Dax bis Oktober noch in der Krise gesteckt. Im November war der Kurs mit 9,5 Prozent Wachstum rapide nach oben geschossen. Im Dezember bestätigte sich der Trend bisher mit weiteren fünf Prozent Wachstum. Der Dax bildet den Börsenwert der 40 wertvollsten deutschen Unternehmen ab.

Optimismus breitet sich unter den Anlegern aus, obwohl sich die US-Zentralbank am Mittwoch gegen eine weitere Senkung des Leitzins entschied. Stattdessen dürfte die Fed die Zinsen Anfang kommenden Jahres weiter senken. Damit werden Anlagen an der Börse wieder attraktiver, weil Unternehmen günstigere Kredite aufnehmen und damit mehr Investitionen anschieben können.

Seit dem Loch, in das die Dax-Unternehmen zu Beginn der Corona-Krise rutschten, hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Auch für die aktuell angespannte Wirtschaftslage könnte der Kurs ein Fingerzeig sein. Allerdings bedeutet das neue Börsenhoch nicht automatisch ein Nachziehen der Wirtschaftskraft. (dpa/BM)