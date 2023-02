Rote Zahlen bei Jenaer Softwareanbieter Intershop

Jena. Der Thüringer Softwareanbieter Intershop hat das Geschäftsjahr 2022 mit roten Zahlen abgeschlossen. So viel Verlust musste Intershop hinnehmen.

Der Thüringer Softwareanbieter Intershop hat das Geschäftsjahr 2022 mit roten Zahlen abgeschlossen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 3,6 Millionen Euro, wie aus vorläufigen Zahlen hervorgeht, die der Vorstand am Mittwoch in Jena vorlegte. Im Jahr zuvor hatte die börsennotierte Intershop AG beim Ergebnis nach Steuern noch ein leichtes Plus von 800.000 Euro ausgewiesen.

Das Jenaer Unternehmen, das auf Programme für den Handel im Internet spezialisiert ist, erwirtschaftete einen Jahresumsatz von 36,8 Millionen Euro - und lag damit etwa auf dem Vorjahresniveau. Vor allem das Geschäft mit Mietsoftware für Unternehmen entwickelte sich nach Angaben von Vorstandschef Markus Klahn gut. Intershop beschäftigt etwa 300 Software- und IT-Spezialisten.