Schkölen: Nestro nimmt neue Produktionslinie in Betrieb

Per symbolischem Knopfdruck wird am Montag die neue Stanz-, Scher- und Biegekombination der Nestro Lufttechnik GmbH in Schkölen offiziell gestartet. Im Bild: Nestro-Gründer Paulus Nettelnstroth, Thomas Schütze vom Vorstand der Sparkasse Jena-Saale-Holzland, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Thüringer Landtag, Mario Voigt, Valentina Kerst, Staatssekretärin im Thüringer Wirtschaftsministerium, der CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Weiler und Nestro-Geschäftsführer Robert Nettelnstroth (von rechts).

Schkölen. Der Lufttechnik- und Filteranlagenspezialist hat inklusive Landes-Förderung knapp 2 Millionen Euro investiert.

Der Lufttechnik- und Filteranlagenspezialist Nestro hat am Montag am Standort in Schkölen im Saale-Holzland-Kreis eine neue, voll automatische Produktionsanlage in Betrieb genommen. Für die hochmoderne Stanz-, Scher- und Biegekombination belaufe sich das Gesamtinvestitionsvolumen auf fast 2 Millionen Euro, hieß es. Die Anschaffung der gut 35 Meter langen Produktionsstrecke wurde vom Land Thüringen gefördert.

Im Rahmen der feierlichen Einweihung richteten nicht nur Geschäftsführer Robert Nettelnstroth und Gründer Paulus Nettelnstroth das Wort an Belegschaft und Gäste, sondern auch die Staatssekretärin im Thüringer Wirtschaftsministerium, Valentina Kerst. „Die Corona-Pandemie hat Luftfilteranlagen mehr Aufmerksamkeit als üblich beschert“, sagte Kerst und deutete auf einen vor Ort ausgestellten Vitapoint-Luftreiniger von Nestro. Diese Geräte filtern laut Unternehmen Viren, Aerosole und Pollen zu 99,995 Prozent aus der Raumluft.

Engagement und Nachhaltigkeit

Die Dimensionen der Anlage lassen sich hier erahnen. Foto: Martin Schöne

„Die Nestro Lufttechnik GmbH ist aber nicht nur wegen dieses Produkts bedeutsam. Sie ist auch ein Vorbild – wegen ihres sozialen Engagements und ihrer Bemühungen um nachhaltiges Wirtschaften“, fügte die Staatssekretärin an. Der Landrat des Saale-Holzland-Kreises, Andreas Heller (CDU), Thomas Schütze vom Vorstand der Sparkasse Jena-Saale-Holzland, die neu gewählte Schkölener Bürgermeisterin Martina Ehlers-Tomancová, der CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Weiler und der Fraktionsvorsitzende der CDU im Thüringer Landtag, Mario Voigt, hoben ebenfalls die Bedeutung des Unternehmens für Stadt, Region und Land hervor.

Der metallverarbeitende Betrieb erwartet dank der neuen Anlage Vorteile bei der Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Präzision und Flexibilität. Als aktuell größte Herausforderungen am Markt beschreibt das Unternehmen die Preisentwicklung für Stahlblech und den Fachkräftemangel. Die Nestro-Lufttechnik GmbH beschäftigt an drei Standorten in Deutschland, Polen und Ungarn mehr als 260 Mitarbeiter.