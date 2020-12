Schnelles Netz für 5600 Haushalte im Kyffhäuserkreis

Schnelles Internet kommt meist per Glasfaserkabel in die einzelnen Orte.

Kyffhäuserkreis. Der Glasfaserausbau in Bad Frankenhausen und der Stadt an der Schmücke ist abgeschlossen.

Der Glasfaser-Ausbau für rund 3400 Haushalte in Bad Frankenhausen und 2200 in der Stadt An der Schmücke in den Ortsteilen Heldrungen und Oldisleben ist abgeschlossen. Die ersten Kunden surfen mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Das neue Netz – im Rahmen des geförderten Projektes des Kyffhäuserkreises installiert – ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen daheim, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind. Braunsroda, Bretleben, Etzleben, Gorsleben, Harras, Hauteroda, Hemleben, Oberheldrungen und Sachsenburg wurden bereits vorher ausgebaut.

Von einem „Quantensprung“ sprechen die Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) und Holger Häßler (parteilos). Hohes Tempo im Internet sei gerade in jetziger Zeit ein digitaler Standortvorteil, für die Kommune und jede einzelne Immobilie. „Wer schnelleres Internet nutzen möchte, kann ab sofort online oder im Fachhandel buchen“, sagt Roman Gebhardt von der Deutschen Telekom. „Sekundenschnell können Kunden Videos aufrufen und einkaufen oder komfortabel im Homeoffice arbeiten.“

