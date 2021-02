Silberpreis weiter im Höhenflug

In Fünfergruppen gestapelt liegen Silberbarren bei der Deutschen Gold- und Silberscheideanstalt.

London Der Silberpreis setzt seinen Höhenflug der vergangenen Handelstage fort. Am Morgen erreichte er den höchsten Stand seit über fünf Monaten. Seit einigen Tagen kommt es an den Finanzmärkten zu ungewöhnlichen Kursbewegungen.

Offenbar massive Spekulationen von Privatanlegern haben den Preis für Silber zum Wochenstart auf den höchsten Stand seit acht Jahren getrieben.

Am Vormittag stieg die Notierung für eine Feinunze (31,1 Gramm) erstmals seit Anfang 2013 über die Marke von 30 US-Dollar. In der Spitze wurde das Edelmetall für 30,10 Dollar gehandelt.

Zuletzt wurden Anlagen in Silber in Diskussionsforen im Internet verstärkt empfohlen. Marktbeobachter verwiesen auf massive Spekulationen von Privatanlegern. Diese haben sich in den vergangenen Tagen zumeist auf Aktien einzelner Unternehmen konzentriert, griffen zuletzt offenbar aber auch auf den Silberpreis über.

Der starke Preisanstieg beim Silber setzte am vergangenen Donnerstag ein und hat mittlerweile ein Ausmaß von etwa 15 Prozent erreicht. Seit einigen Tagen kommt es an den Finanzmärkten zu ungewöhnlichen Kursbewegungen. Angetrieben von Hobby-Spekulanten auf der Onlineplattform Reddit, die sich im Forum "WallStreetBets" organisierten, wurden einzelne Kurse teilweise extrem in die Höhe getrieben.

