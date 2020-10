Sparkassen-Mitarbeiter machen ihrem Tarif-Ärger in Nordhausen Luft

Mächtig laut ging es Donnerstagmorgen auf dem Kornmarkt in Nordhausen zu. Ausgestattet mit Fahnen und Trillerpfeifen machten dort Mitarbeiter der Kreissparkasse und des Öffentlichen Dienstes ihrem Ärger Luft. Grund ihrer Empörung: Den Mitarbeitern des Kreditinstitutes soll die sogenannte Sparkassensonderzahlung gestrichen werden. Um das zu verhindern, hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) zum Warnstreik aufgerufen.

Die Wurzeln des Konflikts liegen bereits im September. Seitdem laufen die Tarifverhandlungen des Öffentlichen Dienstes, erklärte Matthias Marquardt, der für gewöhnlich in der Ellricher Sparkasse Kunden berät, am Donnerstag aber als ehrenamtlicher Vize-Bezirksvorsitzender der Verdi das Reden übernahm.

Verdi fordert in der Tarifrunde von der Bundesvereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) – also von Bund und Kommunen – eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 4,8 Prozent, mindestens aber um 150 Euro monatlich. Außerdem sollen die Entgelte der Auszubildenden, Studierenden und Praktikanten um 100 Euro monatlich steigen. Doch auch in der zweiten Verhandlungsrunde sei kein Ergebnis erzielt worden, so Marquardt.

Schlimmer noch: Stattdessen habe die Bundesvereinigung ein Ende der Sparkassensonderzahlungen gefordert, erst dann könne man ein Angebot unterbreiten. Diese Sondergebühr gibt es seit 2005, sie macht mit 7,2 Prozent des Jahresbrutto-Einkommens keinen unwesentlichen Anteil im Portemonnaie der Sparkassen-Mitarbeiter aus. Das Argument der Arbeitgebervertretung sei es, dass die Bankangestellten einen Beitrag zur Überwindung der finanziellen Krise zahlen sollen, erläuterte Marquardt. Ihm aber kommt es anders vor: „Das ist ein massiver Angriff auf unsere Gehälter.“ Zudem nehme man mit dieser Forderung 2,5 Millionen Angestellte im öffentlichen Dienst „in Haft“ und erpresse sie. Das treibe einen Keil zwischen die Angestellten, fürchtet er.

Von diesem Keil war auf dem Kornmarkt allerdings wenig zu spüren. Neben gut 25 hiesigen Sparkassen-Mitarbeitern und Kollegen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis beteiligten sich auch andere Angestellte des öffentlichen Dienstes – so etwa Mitarbeiter des Südharz-Klinikums – am Streik. Auch eine Handvoll Senioren, linke Stadträte und Kreistagsmitglieder sowie Vertreter der Industriegewerkschaft Metall und des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) solidarisierten sich. Rund 50 Menschen bildeten schließlich eine Reihe vor der Bank.

„Eine Wirtschaftskrise darf kein Argument für finanzielle Kürzungen sein“, rief ihnen Katrin Behrens entgegen. Aus Sicht der Verdi-Gewerkschaftssekretärin sei das Gegenteil nötig: mehr Geld. „Denn ein guter Tarif steigert die Kaufkraft“ und helfe so der Wirtschaft.

Außerdem ging es Behrens und ihren Mitstreikenden um den Angleich der wöchentlichen Arbeitsstunden in Ost- und Westdeutschland. Während letztere nur 39 Stunden arbeiten, sind die Sparkassen-Kollegen im Südharz und im Rest der Neuen Bundesländer zur 40-Stunden-Woche verpflichtet. „Und das 30 Jahre nach der Wende“, echauffierte sich Behrens. Rechne man das auf drei Jahrzehnte hoch, habe der hiesige Sparkassen-Mitarbeiter seit der Einheit 180 Tage mehr gearbeitet.

Eine Lösung soll nun die dritte Tarifrunde am 22. Oktober bringen.