Auf der internationalen Spielwarenmesse 2020 in Nürnberg stellt Playmobil seine neue Produktlinie „Ever Dreamerz“ vor, die das Thema „Beste Freundinnen“ in den Mittelpunkt rückt.

Nürnberg. Lego freut sich über gute Geschäfte in Deutschland. Playmobil büßt hingegen Umsatz ein, will seine Spielewelten aber stark erweitern.

Spielwarenmesse Nürnberg 2020: Viele Neuheiten

In fast jedem Kinderzimmer in Deutschland gibt es Spielsachen von Lego oder Playmobil. Und immer wieder gibt es neue Dinge in den Geschäften. Damit das so bleibt, stellen die beiden Hersteller bei der weltweit größten Ausstellung für Spielwaren in Nürnberg viele Neuheiten vor.

Der mit Abstand weltweit größte Spielzeughersteller Lego ist mit dem vergangenen Jahr zufrieden. Von je 100 Euro, die in Deutschland für Spielzeug ausgegeben werden, gehen 16,80 Euro an das Unternehmen aus Dänemark in Nordeuropa. Für wie viel Geld Lego-Produkte insgesamt in Deutschland verkauft worden sind, sagt das Unternehmen nicht. Die für Deutschland zuständige Geschäftsführerin, Karen Pascha-Gladyshev, hat in Nürnberg aber verraten, dass im vergangenen Jahr bereits jeder zehnte Euro aller Lego-Einnahmen von Spielzeug für Erwachsene stammt. Erwachsene bauen zum Beispiel gerne große Autos oder bekannte Gebäude nach. Eine besondere Neuheit ist „Lego Dots“. Es richtet sich an Mädchen und Jungen, die gerne etwas gestalten. Bis zum März muss man sich allerdings noch gedulden, ehe die Produkte in den Geschäften sind. Nicht ganz zufrieden mit dem vergangenen Jahr war hingegen das Unternehmen Brandstätter aus Zirndorf im Bundesland Bayern. Der Hersteller von Playmobil hat im vergangenen Jahr weniger Spielzeuge verkauft als noch im Jahr 2018. Der sogenannte Umsatz hat sich weltweit um zehn Millionen Euro auf 676 Millionen reduziert. Das ist viel Geld. Steffen Höpfner, er ist der Chef der Firma Brandstätter, sagte: „Damit sind wir nicht zufrieden.“ Schwierig sei das Geschäft vor allem in den Ländern Großbritannien und Spanien gewesen. In diesem Jahr will Playmobil seine Spielwelten um fast 190 Neuheiten erweitern. Große Hoffnung setzt das Unternehmen dabei in das neue Ritterspiel-Reich. Dort soll der Kampf zwischen „Novelmore“ – das sind die Guten – und den Burnham Raiders weitergehen. Begleitet wird das Ganze von einer Fernsehserie, die im Herbst beim Sender SuperRTL startet. Besonders für Mädchen hat Playmobil die Spielewelt „Ever Dreamerz“ erfunden. Dort geht es um beste Freundinnen, die zusammenhalten und sich zum Beispiel um ihre Haustiere kümmern.