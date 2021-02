Stellenabbau im Erfurter Siemenswerk droht

Erfurt. Der Konzern will durch den Wegfall von 3000 Arbeitsplätzen in Deutschland Geld sparen. Auch der Standort Erfurt könnte betroffen sein.

Den rund 500 Beschäftigten im Erfurter Generatoren-Werk von Siemens Energy droht erneut Ungemach. Trotz der Rückkehr in die Gewinnzone hat der Konzernchef den Abbau von 7800 der 90.000 Stellen weltweit angekündigt. In Deutschland will man durch den Wegfall von 3000 Arbeitsplätzen Kosten senken und Geld sparen, dabei jedoch auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten.

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Pläne für Stellenstreichungen oder sogar die Schließung des Erfurter Werkes und Proteste der Beschäftigten dagegen gegeben. Nach der Abspaltung der Energiesparte vom Siemens-Konzern war es zunächst ruhiger geworden.

Noch liegen nach Angaben der IG Metall keine detaillierten Pläne für die einzelnen Standorte der Konzerns vor.

