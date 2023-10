Stellenanzeigen: Das sind die zehn gefragtesten Berufe in Thüringen

Gütersloh/Erfurt Thüringen mitten in Deutschland ist ein Drehkreuz für viele Internethändler. Das macht sich auch bei Stellenangeboten bemerkbar – die allerdings regional sehr unterschiedlich ausfallen.

Der boomende Online-Handel und eine große Zahl an Logistik-Unternehmen haben in Thüringen den Bedarf an Mitarbeitern in der Lagerwirtschaft erhöht. Das zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung der Bertelsmann Stiftung von online geschalteten Stellenanzeigen. Demnach ist die Zahl der Stellenausschreibungen für Helfer und Fachkräfte im Bereich Logistik im vergangenen Jahr auf etwa 16.000 in Thüringen gestiegen - etwa ein Drittel mehr als 2021.

Mehr Stellenangebote in Top-Berufen

Auf Platz zwei der zehn Top Berufe im Freistaat folgen nach der Erhebung Reinigungshelfer mit rund 6600 Stellenanzeigen. Bei Arbeitgebern besonders nachgefragt wurden auch Verkäufer mit rund 6000 Stellenanzeigen. Danach folgten mit jeweils mehr als 4000 Stellenangeboten Büro- und Sekretariatsfachkräfte, Maschinen- und Anlagenführer sowie Fachkräfte mit Gesundheits- und Pflegeberufen.

Unter den zehn gefragtesten Berufen mit jeweils mehr als 3500 Stellenanzeigen waren außerdem Kranfahrer, Berufskraftfahrer aber auch Ärzte. In fast allen der Top-Berufe war das Stellenangebot höher als im Jahr zuvor, wie aus den Daten der Stiftung hervorgeht.

Große regionale Unterschiede bei Stellenangeboten

Bei den Stellenangeboten zeigten sich - je nach wirtschaftlichem Profil - große regionale Unterschiede. In der Hochschul- und Industriestadt Jena wurden beispielsweise verstärkt Bürofachkräfte gesucht, aber auch Wissenschaftler. Im Kreise Schmalkalden-Meiningen gab es die meisten Stellenangebote dagegen für Metallberufe sowie Maschinenführer.

Für die Studie haben die Autoren bundesweit rund 45 Millionen Stellenanzeigen für 1210 Berufe aus den Jahren 2019 bis Juni 2023 ausgewertet. Danach standen Mitarbeiter in der Lagerlogistik bundesweit in 162 von 401 Kreisen auf Platz 1 der Stellenangebote.

