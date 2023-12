Strom, Gas, Versicherung: Kunden können Hunderte Euro sparen

Berlin Schlechte Verträge, hohe Preise – Bestandskunden zahlen fast immer zu viel. Bei einer Versicherung können Sie bis zu 90 Prozent sparen.

Clever ist, wer untreu ist: Das gilt zumindest bei vielen Verträgen, die Verbraucher abschließen. Wer nicht regelmäßig seine Verträge überprüft, wird bei Banken, und Energieversorgern oft benachteiligt. Durch Anbieterwechsel können im Jahr mehrere Hundert Euro gespart werden, rät die Hamburger Verbraucherzentrale.

Bei Autoversicherungen haben viele bereits den Vorteil der Konkurrenz am Markt erkannt. Laut ADAC wechselt jeder dritte seine Kfz-Versicherung regelmäßig. Neukunden und Neukundinnen werden stets mit günstigen Tarifen gelockt. Im Gegenzug zahlen die Bestandskunden oft zu viel, obwohl ihr Beitrag mit höherer Schadenfreiheitsklasse im Laufe der Zeit günstiger werden müsste. „Wir gehen davon aus, dass Versicherer die Preise bei Bestandskunden stärker erhöhen als bei Tarifen für Neukunden“, sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen beim Vergleichsportal Check24.

Vergleichsportale helfen dabei, einen neuen Anbieter zu finden. „Vor allem diejenigen, die mehrere Jahre nicht oder noch nie ihren Versicherungstarif gewechselt haben, sparen durch einen Versicherungswechsel Hunderte Euro“, sagt Roloff. Wem das zu viel Aufwand ist, sollte seinen Versicherer anrufen, am besten mit ein paar günstigeren Vergleichsangeboten in der Hinterhand. Wenn die Versicherung den Kunden nicht verlieren will, findet sie oft ganz schnell einen günstigeren Tarif. Diese Strategie funktioniere meistens.

Versicherungen: Ein Wechsel lohnt sich auch bei der Haftpflicht

Nach Einschätzung von Check24 betrifft das auch die private Haftpflichtversicherung, die Hausratversicherung, die Wohngebäudeversicherung und die Rechtsschutzversicherung. Bis zu 90 Prozent des Versicherungsbeitrages lassen sich durch Wechsel sparen, so Check24. „Besonders ältere Haftpflichtversicherungen haben häufig eine zu geringe Deckungssumme und keine Forderungsausfalldeckung berücksichtigt. Neue Tarife bieten hingegen umfassenderen Schutz, mehr Zusatzleistungen und sind meist günstiger als ältere Verträge“, sagt eine Sprecherin von Check24.

Bei der Wohngebäudeversicherung sei ein Wechsel aktuell besonders sinnvoll, da die Beiträge im 2024 um 7,5 Prozent steigen. Ein Vergleich der Anbieter ist deswegen empfehlenswert.

Bei der Rechtsschutzversicherung müssen Verbraucher beachten, dass ein Großteil der Rechtsschutztarife eine Wartezeit von drei Monaten vorsehen, bevor der Versicherungsschutz greift. Bei einem Versicherungswechsel mit nahtlosem Übergang entfällt die Wartezeit, sofern das Risiko, wie zum Beispiel Verkehrsrechtsschutz, bei der Vorversicherung abgesichert war. Auch hier empfiehlt sich, die Preise der einzelnen Anbieter zu vergleichen. Kunden können so laut Check24 bis zu 316 Euro im Jahr sparen.

Nirgendwo lässt sich die Benachteiligung der Bestandskunden aktuell deutlicher erkennen als bei den Banken. Es gibt viele Werbeaktionen für Neukunden, die aber nicht für Bestandskunden gelten. „Am offensichtlichsten ist die Benachteiligung bei den Tagesgeldkonten“, sagt Klug. Hier bekommen Neukunden Zinsen von bis zu vier Prozent, während Bestandskunden mit deutlich niedrigeren Konditionen abgespeist werden. Beispiel Comdirect Bank: Die Neukunden erhalten vier Prozent, die treuen Altkunden nur 0,75 Prozent. Auch bei der Norisbank ist der Unterschied hoch: 3,85 Prozent für Neukunden, 1,25 Prozent für Bestandskunden. Meist werden die höheren Zinsen nur für einen bestimmten Zeitraum zugesichert, danach sinken sie auf das Niveau der Bestandskunden.

Strom und Gas: Wie Anbieter die Kunden locken

Günstige Strom- oder Gastarife plus hohe Prämie für Neukunden: Das ist die Masche der Versorger, um neue Kunden zu gewinnen. Doch mit großer Wahrscheinlichkeit wird es im folgenden Jahr teurer. Denn im zweiten Jahr fällt der Bonus weg. Meist sind das beim Strom 200 Euro. Wenn dann noch Arbeits- und Grundpreis für Strom oder Gas steigen, kann die Rechnung schnell höher ausfallen. Bei Strom und Gas hilft nur ein jährlicher Anbieterwechsel, wenn man immer von den günstigsten Tarifen profitieren will.

„Am meisten ärgern sich die Kunden bei Telekommunikationsdienstleistungen über die Unterschiede zwischen Neu- und Bestandskunden, da haben wir zumindest die meisten Beschwerden“, sagt Julia Rehberg, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Hamburg. Besonders bei Mobilfunkverträgen werden Kunden mit stets steigendem Datenvolumen bei niedrigen Preisen gelockt. Wer lange an seinem Vertrag festhält, zahle drauf. Beispiel: Fünf Gigabyte im D-Netz kosten einen Bestandskunden beim Anbieter 1&1 rund 25 Euro im Monat. Ohne das Netz zu wechseln, kosten günstige Tarife mit diesem Leistungsvolumen aktuell nur noch knapp 10 Euro. Einsparung: 60 Prozent.

„Zumindest haben Kunden es jetzt leichter, schneller aus ihren alten Verträgen herauszukommen“, sagt Rehberg. „Es gibt bereits seit Dezember 2021 eine monatliche Kündigungsmöglichkeit bei automatisch verlängerten Verträgen.“ Außerdem muss der Anbieter einmal im Jahr den Kunden über den optimalen Tarif informieren. Als Vergleichsbasis dient der aktuelle Tarif. Häufig passen Anbieter die Konditionen an, ohne ihre Kunden zu informieren. Somit bleiben viele Verbraucher oft in teuren Tarifen, obwohl sie beim selben Anbieter einen günstigeren erhalten könnten. Wichtig ist, so Rehberg: „Der Verbraucher muss selbst aktiv werden, wenn er etwas verändern möchte.“