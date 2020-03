Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tag der offenen Betriebe bald auch im Stadtgebiet von Apolda

Alle drei Jahre zieht es Tausende Besucher in das Gewerbegebiet an der B87, wenn zum Tag der offenen Betriebe eingeladen wird. Doch nicht nur das Industriegebiet vor den Toren Apoldas ist einen Blick hinter die Kulissen wert, auch die Unternehmen im Stadtgebiet wollen ihren Tätigkeitsbereich dem Bürger vorstellen – und nicht nur das: Am liebsten auch schon die Fachkräfte von Morgen zu einer Bewerbung oder dem passenden Ausbildungsweg animieren. Aus diesem Grund laden die Organisatoren in diesem Jahr, am 12. September, zur Premiere des Tags der offenen Betriebe im Stadtgebiet Apolda ein.

Einer der Initiatoren ist Michael Frey, Co-Geschäftsführer von Laborchemie Apolda. Zum Tag der offenen Tür der Chemie- und Pharmaindustrie in ganz Deutschland im Jahr 2018 habe sich die Niederlassung über Hunderte neugierige Besucher freuen dürfen. Da habe die Idee nahe gelegen, eine alternativen Tag im Wechsel mit dem Gewerbegebiet ins Leben zu rufen. Michael Leiprecht nahm als Vorsitzender die Anfrage mit in die Wirtschaftsfördervereinigung Apolda-Weimarer Land und warb bei Firmen um Teilnahme. Elf Firmen wollen sich beim Tag der offenen Betriebe im Stadtgebiet Apolda vorstellen Mit Erfolg: Gegenwärtig sind neben Laborchemie Apolda noch zehn weitere Unternehmen angemeldet: Hotel am Schloß, PVG Weimarer Land, Orafol Fresnel Optics, HKS, StrickChic, Carolinenheim, Wohnungsgesellschaft Apolda, Diehl Metering, EIGO und Vereinsbrauerei Apolda. Interessenten könnten sich noch bei der Wirtschaftsfördervereinigung melden. Viele Plätze gebe es aber nicht mehr zu besetzen. Da im Vergleich zum Gewerbegebiet die Stationen nicht mehr so zentriert seien, müsse für Firmenbesuch und Ortswechsel mehr Zeit eingeplant werden. Aus diesem Grund sollen nicht zu viele Unternehmen miteinander konkurrieren. Außerdem stehe man bereits mit der PVG in Verbindung – geplant ist ein halbstündlich verkehrender Pendelbus. Ein großes Rahmenprogramm wie zuletzt beim Tag der offenen Betriebe an der B87 soll es nicht geben. Die Unternehmen sein hierbei gefragt, den Tag attraktiv zu gestalten. Partner des Aktionstages sind die Stadt Apolda, der Kreis sowie das Jobcenter Weimarer Land.