Tambach-Dietharz: Neue Chefin im Tourismusamt

Mit Julia John ist seit dem 1. November eine Einheimische die Chefin des neu geschaffenen Fremdenverkehrsamtes der Stadt Tambach-Dietharz. Julia John hat an der Fachhochschule Erfurt erfolgreich Betriebswirtschaft studiert und danach zusätzlich einen Lehrberuf erlernt. Sie ließ sich in der Berufsschule und im Reisebüro Sonnenklar in Gotha zur Tourismuskauffrau ausbilden. Vor dem Studium hatte sie ihren Realschulabschluss an der Regelschule Am Rennsteig absolviert und am Wirtschaftsgymnasium Schmalkalden die Hochschulreife erworben.

Mit ihren 29 Jahren kann sie auch schon auf Berufserfahrung in der Branche verweisen. Für eine Hotelkette, die auch in der Region vertreten ist, war sie drei Jahre im Verkauf tätig, war zuständig für Busreisegruppen und hat das Hotel auf Messen präsentiert. Sie wohnt mit Ausnahme der Studienzeit schon immer in Tambach-Dietharz, kennt daher die Region sehr gut. Stadt hat nun ein eigenesAmt für den Tourismus Die Zahl der Bewerber für die Stelle war zweistellig, berichtet Bürgermeister Marco Schütz (parteilos). An der Auswahl beteiligten sich neben ihm auch der Personalrat, der Personalchef der Verwaltung und das Hauptamt. Für John sprachen neben den fachspezifischen Ausbildungen die Antworten auf eine Liste mit Fragen, die alle Bewerber zugesandt bekamen. Julia John freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit Undine Rausch und Simone Lesser, die sich schon viele Jahre um den Fremdenverkehr für Tambach-Dietharz kümmern. Sie setzt auch auf deren Erfahrung. Mit dem neuen Haushalt hatte der Tambach-Dietharzer Stadtrat beschlossen, den Fremdenverkehr nicht mehr vom Hauptamt aus zu managen, sondern ein eigenes Amt einzurichten. Die Stadt hat mit ihrem Umfeld viel zu bieten. Zurzeit entsteht dazu ein Image-Film. Schon lange ist Tambach-Dietharz dank Simone Lesser auf Facebook präsent. Mit Julia John kam nun Instagram dazu. Bei der Entwicklung der Attraktivität gehe es auch immer um Lebensqualität für die Einheimischen, sind sich Bürgermeister Schütz und seine neue Amtsleiterin einig. Tambach-Dietharz strebt für 2023 die erneute Zertifizierung als Luftkurort an. „Gute Luft, die haben wir“, betont Schütz, doch es gehe auch um Zertifizierungen der Unterkünfte. Die Stadt inmitten des Thüringer Waldes hat zwei Hotels, Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Geplant ist unter anderem, den Wanderweg Willi Matthias, der im Spittergrund beginnt, zu zertifizieren. An der Tourist-Information in der Burgstallstraße 31 soll ein Terminal mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm aufgebaut werden, damit potenzielle Besucher der Stadt die Informationen auch außerhalb der Öffnungszeiten abrufen können. Auch soll, ergänzt Schütz, der gleich nebenan gelegene Kurpark verschönert werden. Stadt und Umgebung haben viel zu bieten Den Saurier-Pfad, die Ausgrabungen am Bromacker, die Wildgehege und vor allem die Talsperren Schmalwasser und Alte Tambacher (auch Gothaer Talsperre genannt) als Wanderziele und große Gewässer mit gutem Einfluss auf die Umgebungsluft nennt John als Vorzüge der Stadt. Ein neues Tourismus-Konzept ist in der Erarbeitung. Auch unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie lohne es, die Stadt und ihre Umgebung zu besuchen. Solange die Abstandsregeln eingehalten werden, stärke gute Luft und Wandern auch das Immunsystem, betont John. Dennoch hofft sie sehr, Hotels, Ferienwohnungen und Gastronomie könnten bald wieder öffnen. Auch seien die Absagen aller wichtigen Veranstaltungen wie der Talsperren-Konzerte, des Wildwasser-Raftings, des Mittelalterfestes und des Weihnachtsmarktes schmerzlich gewesen. In Zukunft würden sie sicher wieder eine große Rolle spielen, hofft Julia John.