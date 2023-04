Tesla senkt erneut die Preise für alle Modelle

Austin Tesla-Chef Elon Musk hat seine Strategie geändert. Die E-Autos sind künftig günstiger zu haben. Die Preissenkung ist schon die zweite in diesem Jahr.

Der US-Elektrofahrzeugbauer Tesla senkt zum zweiten Mal in diesem Jahr die Preise für alle Fahrzeuge. So fällt er für die teureren Modelle S und X um jeweils 5000 US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag in Austin mitteilte. Außerdem gibt es eine neue Basisversion des Modells Y, die für knapp 50.000 Dollar aufwärts erstanden werden kann.

Firmenchef Elon Musk hat zuletzt seine Bereitschaft erklärt, zugunsten steigender Absatzzahlen auf Profitabilität zu verzichten. Tesla reduzierte bereits Mitte Januar Preise, die Wirkung der Aktion war aber schnell verpufft. Im ersten Quartal stiegen die Auslieferungen im Vergleich zum Vorquartal lediglich um vier Prozent. Fast 18.000 produzierte Fahrzeuge fanden zunächst keinen Abnehmer.

Auch eine im März veranlasste Preissenkung nur für die Modelle S und X zeigte kaum Erfolg. Von diesen setzte Tesla im ersten Quartal nur 10.695 Stück ab, das war der niedrigste Stand seit dem dritten Quartal 2021.