Thüringen geht bei 1000-Bahnhöfe-Programm fast leer aus

Einzig der Bahnhof in Nordhausen bekommt in Thüringen Mittel aus dem „1000-Bahnhöfe-Programm“. (Archivfoto)

Erfurt/Berlin. Die Verteilung von Fördermitteln des 1000-Bahnhöfe-Programms stößt in Thüringen auf Kritik. lediglich ein Standort bekommt Mittel aus dem Fördertopf. Der Großteil des Geldes geht nach Bayern.

Thüringen geht in der Säule 1 des 1000-Bahnhöfe-Programms des Bundes fast leer aus – lediglich ein Standort, der Bahnhof in Nordhausen, soll mit Mitteln aus dem Millionen Euro schweren Fördertopf barrierefrei umgebaut werden. 2,8 Millionen Euro sind in der Planung für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen. Das geht aus der Antwort des Verkehrsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor, die dieser Zeitung vorliegt.