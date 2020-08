Die DDR-Kaligrube in Merkers (Wartburgkreis) wird seit mehr als einem Jahrzehnt saniert. Ein Ende der Arbeiten ist noch nicht absehbar.

Erfurt. Thüringen will eine gerechte Verteilung der Sanierungskosten für den DDR-Kalibergbau zwischen Land und Bund erreichen. Deshalb ist der Freistaat im Rechtsstreit gegen den Düngemittelhersteller K+S in Berufung gegangen.

Thüringen will gerechte Verteilung der Kali-Sanierungskosten

Der Bund soll sich an den deutlich gestiegen Sanierungskosten für den DDR-Kalibergbau in Thüringen wieder mit beteiligen. Das sei Ziel des Freistaats im derzeitigen Rechtsstreit, sagt Umweltstaatssekretär Olaf Möller am Donnerstag dieser Zeitung. Das Oberverwaltungsgericht Weimar hatte gestern im Ringen um die Sanierungskosten zwischen der K+S Kali GmbH (Kassel) und dem Freistaat Thüringen verhandelt. Erstmals war als Vertreter des Bundes aber auch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) mit geladen.