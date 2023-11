Thüringer Azubis gewinnen Klimapreis

Erfurt. Azubis aus Leinefelde-Worbis haben mit ihrem Projekttag für Fünftklässler die Jury überzeugt.

Ein Team von Auszubildenden der Stadt Leinefelde-Worbis hat am Donnerstag auf der Kommunalen Klimakonferenz in Berlin den bundesweiten Klimapreis „Kommunale Klimascouts“ erhalten. Die Kommune des Gewinnerteams erhält ein Preisgeld von 3000 Euro, das in Klimaschutz-Aktivitäten zu investieren ist – etwa in die Weiterentwicklung des Azubi-Projekts.

Das Thüringer Team um Alina Dielenschneider, Lucia Bosold und Patrick Fahrig hat die Jury mit ihrem Projekt „Klimakids – Klimaschutz fängt klein an“ überzeugt. Die Auszubildenden haben auf kreative Weise einen Projekttag für Schüler der 5. Klasse der Regelschule Worbis zu Bäumen und Holznutzung organisiert. Sie pflanzten einen Walnussbaum und erkundeten gleichzeitig den Prozess der Holznutzung in einer örtlichen Tischlerei. Unterstützt wurden die Azubis von der Thüringer Landesenergieagentur Thega. ig