Thüringer Firmen präsentieren Karamell und Geleebananen auf Süßwarenmessen

Karamell dominiert in diesem Jahr den Messestand der Firma Viba Sweets aus Floh-Seligenthal im Landkreis Schmalkalden-Meiningen auf der Internationalen Süßwarenmesse in Köln, die noch bis heute Abend läuft. „Wir sind mit unseren beiden Marken Viba und Heinerle vertreten und setzen auf Karamell“, bestätigte der Geschäftsführer Marketing und Vertrieb von Viba, Andreas Steffen, am Messestand.

So biete man eine Karamell-Nougat-Tafel unter der Marke Viba an, die das Sortiment ergänzt. Bei Heilemann hat das Unternehmen dagegen seine Pralinenserie erweitert, hier kommen Pralinen mit Karamell-Füllung oder Karamell-Pralinen mit anderen Füllungen hinzu. „Das kommt bei unseren Besuchern gut an“, bestätigte Steffen. Auch mit der Resonanz am Stand sei man sehr zufrieden, wenngleich einige angemeldete Gäste abgesagt hätten. „Wir haben von Vertretern aus Großbritannien und aus den USA erfahren, dass deren Firmen sie wegen des Corona-Virus derzeit nicht auf Messen ins Ausland reisen lassen“, sagte Steffen.

Coronavirus sorgt für Besucherminus

Auch die Messeaussteller und Fachbesucher aus China sind demnach nicht vertreten. Dort stellen auf der Weltleitmesse für die Süßwarenbranche noch bis zum Mittwochabend 1661 Aussteller aus zahlreichen Ländern auf 120.000 Quadratmetern Fläche ihre Erzeugnisse den erwarteten mehr als 38.000 Fachbesuchern vor.

Vom Thüringer Unternehmen Viba Sweets können sie zudem eine XXL-Nougat- und eine XXL-Schichtnougatstange mit einem Gewicht von jeweils 200 Gramm bestaunen. „Das ist unser Beitrag zum Jubiläum einhundert Jahre Nougatstange“, erläuterte Steffen die Überlegungen.

Bereits die 50. Auflage der Messe

Auch die Messe selbst feiert in diesem Jahr ein Jubiläum, sie findet bereits zum 50. Mal statt. „Unser Mutterunternehmen Heinerle feiert dieses halbe Jahrhundert mit, denn es gehört zu den Mitgründern der Schau und war seither in jedem Jahr in Köln präsent“, bestätigte die Marketingchefin der Heinerle-Berggold Schokoladen GmbH aus Pößneck, Lisa Schreck.

Die Firma Heinerle Spiel- und Süßwaren GmbH Bamberg in Franken hatte die Firma Berggold im Jahr 1991 erworben und ihre Fertigung 1996 von Bamberg nach Pößneck verlagert. Zum Sortiment des Ostthüringer Traditionsbetriebes gehören die Geleebananen. Sie werden auf der Süßwarenmesse in Köln erstmals in einer Miniformatvariante vorgestellt, sagte Lisa Schreck.

Geleebananen aus Pößneck

Natürlich sei man auf der Messe mit den Neuheiten vertreten. So habe etwa in den zurückliegenden Monaten das gesamte Geleesortiment überarbeitet und erweitert, erläutert die Marketingchefin. Auch die Verpackung der Produkte sei mit einem neuen Design versehen worden. Informationen aus erster Hand erhalten die Kunden am Stand der Firma vom Geschäftsführer von Berggold, Klaus Homann.

Auf der „Grünen Woche“ in Berlin habe man das neue Aussehen und die neuen Erzeugnisse vor wenigen Tagen bereits den Kunden vorgestellt. „Für uns sind beide Messen sehr wichtig“, sagt Lisa Schreck. Während man in Berlin auf der Ernährungsschau den direkten Kontakt zu den Verbrauchern suche, seien es auf der Kölner Süßwarenmesse die Fachbesucher aus der Nahrungsmittelbranche und aus dem Handel, die im Fokus der Präsentation von Berggold stehen.