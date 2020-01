Thüringer halten trotz Kritik an Knallern und Raketen fest

Ungeachtet alller Kritik an der Lärmbelästigung und den erhöhten Feinstaubwerten halten die Thüringer an ihrer Tradition des Silvesterfeuerwerkes fest.

Nach Angaben der Einzelhändler im Freistaat hatten diesen für den Jahreswechsel genau so viele Raketen, Batteriefeuerwerke, Knaller und Tischbomben in den Regalen, wie ein Jahr zuvor, bestätigte der Landesgeschäftsführer des Handelsverbandes Thüringen, Knut Bernsen.

Deutschlandweit gaben nach den Schätzungen des Verbands der pyrotechnischen Industrie die Bundesbürger zu Silvester 2019 rund 133 Millionen Euro für die Böller und Raketen aus, so viel wie im vorigen Jahr. Für Thüringen werden keine separaten Zahlen zum Umsatz mit Feuerwerk ermittelt.

In der Stadt Erfurt sei das Feuerwerk wohl in der aktuellen Neujahrsnacht etwas geringer ausgefallen als in den Vorjahren, räumte der Sprecher der Stadtwerke Erfurt, Ivo Dierbach, am Donnerstag ein. „Unsere Mitarbeiter haben zu Jahresbeginn rund neun Tonnen Müll vom Silvesterfeuerwerk von den großen Straßen und Plätzen der Stadt eingesammelt“, sagte Dierbach.

Trotz Verbot wurde auch auf Domplatz geböllert

In den Jahren zuvor seien am Neujahrstag zwischen zehn und elf Tonnen beseitigt worden. In Erfurt habe man vor allem am Juri-Gagarin-Ring viel Feuerwerksreste sammeln müssen. Dabei sind die Stadtwerke nur für die öffentlichen Plätze und Hauptstraßen zuständig, private Hausbesitzer müssten den Müll vor ihren Grundstücken selbst entsorgen.

„Auch auf dem Domplatz wurde geböllert, obwohl es offiziell verboten ist“, beklagt Dierbach das Fehlen von Sanktionen gegen Menschen, die sich über das Verbot hinwegsetzen.

Das von der Deutschen Umwelthilfe in zahlreichen deutschen Städten, darunter vier in Thüringen, beantragte generelle Verbot von Feuerwerken war von den Stadtverwaltungen im Freistaat abgelehnt worden. Begründet wurde dies zum einen mit der Tradition des Silvesterfeuerwerkes, zum anderen mit den bislang nicht nachgewiesenen Überschreitungen von Grenzwerten bei der Feinstaubbelastung in den vorigen Silvesternächten in den jeweiligen Orten.