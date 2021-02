Thüringer Start-ups kommen bei Ranking in Spitzengruppe

Erfurt. Drei Thüringer Start-ups kommen bei bundesweitem Ranking in die Spitzengruppe. Alle sind in Jena ansässig.

Immer mehr Thüringer Jungunternehmer sind mit ihren innovativen Geschäftsideen überaus erfolgreich. Das bestätigt jetzt auch das aktuelle Ranking der Top 50 Start-ups in Deutschland, welches die Firma Passion4Business erstellt und vorgelegt hat.

Diese kürt bereits seit 2015 jedes Jahr die 50 innovativsten Unternehmen der Bundesrepublik. In der nun veröffentlichten Rangfolge findet sich bereits unter den ersten zehn Firmen das Jenaer Unternehmen Spaceoptix – auf dem sechsten Platz. Die Thüringer entwickeln, fertigen, integrieren und testen optische Komponenten und Spiegelsysteme für Anwendungen unter anderem im Weltraum, Wissenschaft und Industrie.

Das erst im zurückliegenden Jahr gegründete Unternehmen ist eine Ausgründung aus dem Jenaer Fraunhofer-Institut für Optik und Feinmechanik. Dadurch kann die Firma auch auf das Wissen und die Expertise von mehr als 20 Jahren angewandter Forschung in diesen Bereichen zurückgreifen. Die Spaceoptix hat ihren Firmensitz in Jena, fertigt aber in einem Werk in Isseroda bei Weimar. „Der sechste Platz unter Deutschlands Top 50 Start-ups ist eine tolle Auszeichnung und Motivation für alles, was vor uns liegt“, freut sich Matthias Beier, der Vorstandschef von Spaceoptix.

Zu dieser guten Platzierung hätten seiner Ansicht nach neben harter Arbeit vor allem die verschiedenen Wettbewerbe des vergangenen Jahres, wie der Thüringer Gründerpreis Thex Award und der Thüringer Innovationspreis, beigetragen. „Hier bekommen Start-ups und junge Unternehmen eine tolle Möglichkeit, ihre Ideen und Geschäftsmodelle einem breiten Publikum zu präsentieren“, lobt Beier die ausgelobten Preise in Thüringen.

Ebenfalls noch im Spitzenfeld und auf Platz elf des aktuellen Rankings landete die Jenaer Firma rooom AG, die sich auf Komplettlösungen für digitale Events, virtuelle Showrooms und 3D-Inhalte spezialisiert hat. Gerade in der seit einem Jahr anhaltenden Corona-Krise waren die Lösungen der Firma bei vielen Unternehmen besonders gefragt.

Ebenfalls in Jena ansässig ist die auf Platz 15 eingekommene Firma Polytives GmbH. Sie entwickelt und produziert innovative Additive für Kunststoffe. Die ermöglichen laut Experten die Werkstoffe von morgen. „2020 war ein Jahr wie kein anderes“, sagt Polytives-Mitgründerin und Geschäftsführerin Victoria Rothleitner. Für die Firma sei es aber vor allem auch ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen, zum Abschluss gekrönt vom Gewinn des Thex Award. „Diesen Erfolg jetzt auch im Top 50-Ranking der deutschen Start-ups mit Platz 15 bestätigt zu bekommen, ist ein wirklich tolles Gefühl“, so Rothleitner.

Alle drei geehrten Unternehmen haben den Thüringer Gründerpreis gewonnen, bestätigt die Vizechefin des Thüringer Zentrums für Existenzgründungen und Unternehmertum (Thex) Susanne Herold. Man könne stolz sein auf die Ideen der Thüringer Existenzgründer, sagt Thex-Chef Dirk Wegler. Trotz Krise hätten sich 2020 noch mehr Firmen um den Gründerpreis beworben.