Thüringer Unternehmer blicken skeptisch ins neue Jahr

Die Unternehmen in Mittel- und Nordthüringen starten verhalten optimistisch ins neue Jahr.

Die Unternehmer blickten mit einer gewissen Skepsis in die nächsten Monate, erklärte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt gestern. Auswirkungen internationaler Handelskonflikte, Unsicherheiten in zentralen Regionen der Ölversorgung sowie der noch immer ungelöste Brexit gingen auch an den Betrieben im Freistaat nicht spurlos vorüber.

Hinzu komme die Unzufriedenheit der Firmenchefs mit den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen am heimischen Standort. Für 2020 rechnet die IHK deshalb nur mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von maximal 0,5 Prozent in Thüringen.

„2019 war ein eher durchwachsenes Jahr. Die schon seit einiger Zeit zwischen solider Inlandsnachfrage und schwierigem außenwirtschaftlichen Umfeld gespaltene Wirtschaftsentwicklung hat sich im Jahresverlauf verstärkt“, resümierte IHK-Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch.

Auf der einen Seite profitierten das Baugewerbe, der Tourismus und die Gastronomie sowie der Handel noch von günstigen Arbeitsmarktbedingungen, niedrigem Zinsniveau und gestiegenen Einkommen.

Leichtes Plus der Industrie

Anderseits hätten Schlüsselbranchen, wie die Automobil- und Zulieferindustrie deutliche Umsatzverluste verkraften müssen. „Die strukturellen Doppelherausforderungen durch Protektionismus und Ökologie aber auch Versäumnisse der Wirtschaftspolitik zeigen in den umsatzstarken Bereichen des Verarbeitenden Gewerbes negative Auswirkungen“, erläutert Haase-Lerch.

Die Gesamtbilanz der Thüringer Industrie dürfte daher schlechter ausfallen als in den vorangegangenen Jahren. Nach vorläufigen Berechnungen der IHK Erfurt seien rund 32,5 Milliarden Euro Umsatz für 2019 zu erwarten und damit etwa ein Prozent mehr als 2018.

Der Blick auf 2020 ist laut IHK weiter von großen Unsicherheitsfaktoren geprägt. Schließlich seien die Gründe für die Wachstumsschwäche noch nicht beseitigt: Nach wie vor existierten zahlreiche geopolitische Risiken, eine dauerhafte Entspannung bei den bestehenden Handelskonflikten sei nicht in Sicht und auch im künftigen Verhältnis der EU zum Vereinigten Königreich gebe es immer noch ungelöste Fragen.

Umso wichtiger sei es jetzt, Probleme im Inland anzupacken. Die Firmen geraten in Deutschland wegen der Belastung mit Steuern und Bürokratie immer mehr unter Druck. Die Politik müsse endlich entschieden handeln und das Vertrauen der Unternehmer wiederherstellen. Ganz oben auf der Agenda sollten der Stopp weiterer finanzieller Belastungen für die Betriebe, Bürokratieabbau und investitionsfördernde Maßnahmen stehen.