Erfurt. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) rechnet nicht damit, dass die Corona-Pandemie Thüringen in eine existenzielle Wirtschaftskrise stürzt.

Tiefensee: Keine existenzielle Wirtschaftskrise in Thüringen

Minister Tiefensee denkt nicht, dass Thüringen durch die Corona-Pandemie in eine Wirtschaftskrise stürzt. Trotz enormer Probleme unter anderem in der Tourismuswirtschaft rechne er mit einer positiven Entwicklung im kommenden Jahr, erklärte Tiefensee am Sonntag nach Ministeriumsangaben zum Abschluss seiner Sommertour durch Thüringen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.