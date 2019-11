Traktor-Sternfahrt bindet massenhaft Einsatzkräfte

Erfurt. Die Rückreise der protestierenden Bauern aus Berlin hält am Mittwoch die Thüringer Polizei erneut in Atem.

Die Traktorsternfahrt der Bauern hält die Thüringer Polizei auch an diesem Mittwoch in Atem. Wie viele Beamte deswegen seit Montag im Einsatz sind, kann Patrick Martin, Sprecher der Landespolizeidirektion, zwar nicht sagen: „Aber das Ganze fordert einen Haufen Kräfte. Die Autobahnpolizei betrifft es fast in ihrem Gesamtbestand.“ Denn die Polizei begleite die Trecker wieder von der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt über die A 9 und A 4 zu den Sammelplätzen in Triptis und Arnstadt, von wo aus sie starteten.