Nordhausen. Die Gespräche von Gewerkschaft und Betriebsrat mit dem Arbeitgeber in Nordhausen haben sich trotzdem gelohnt, heißt es.

Trotz 200 Stunden Verhandlungen: Eaton in Nordhausen macht dicht

Die Enttäuschung ist groß. Der Automobilzulieferer Eaton stellt zum Jahresende die Produktion in Nordhausen ein. Die Entscheidung des Konzerns konnte nicht abgewendet werden. „Wir hätten das Werk gern in der Hand eines strategischen Investors gesehen oder Eaton zum Umdenken gebracht. Dafür haben wir gekämpft“, sagt Betriebsratschef Karsten Hahn. Der Betriebsrat und die Industriegewerkschaft (IG) Metall hatten Wirtschaftsministerium, Kommunalpolitik und Arbeitsagentur eingebunden und Zukunftsperspektiven erörtert. Letztlich scheiterte das daran, dass Eaton, im Gegensatz zu anderen Standorten, das Nordhäuser Werk nicht verkaufen oder entwickeln will.

Hahn ist Mitglied eines sechsköpfigen Verhandlungsteams, bestehend aus Betriebsräten, Alexander Scharff von der IG Metall und der renommierten Arbeitsrecht-Anwältin Susanne Schaperdot. Hinter dem Team liegen mehr als 200 Stunden Beratungen und Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite. Trotz Stilllegung des Werks könne sich das Ergebnis des Marathons sehen lassen, heißt es von der IG Metall. Die Mitarbeiter profitieren demnach 2021 von einem Sozialplan, der Abfindungen vorsieht, deren Höhe in dieser Form selten erreicht werden. Beschäftigte mit Kindern oder schwerbehinderte werden gesondert begünstigt.

Zudem konnte das Verhandlungsteam eine Transfergesellschaft vereinbaren, in die alle Beschäftigten nahtlos freiwillig übergehen können. Der Fall in die Arbeitslosigkeit ist somit vorerst abgewendet, Weiterbildungen und Qualifizierungen können stattfinden, um Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen.

Die IG Metall biete für Gewerkschaftsmitglieder ein Beratungspaket, bestehend aus Rechtsschutz, der Prüfung von Arbeitszeugnissen sowie der Vermittlung beispielsweise von Schuldner- und Rentenberatungen. „Das Ergebnis ist einfach zu verstehen: Betriebe ohne Betriebsrat und ohne Anbindung an die Gewerkschaft hätten in diesem Moment weder einen Sozialplan noch sonstige Leistungen. Es ist uns gelungen, dass Beschäftigte nicht ins Bodenlose fallen und wir Zeit gewinnen“, blickt Scharff auf das Ergebnis.