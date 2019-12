Ein Mitarbeiter überprüft in einer Werkhalle der Ibutec in Weimar einen Behälter des Pulsationsreaktors.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umsatzausfall nach Brand

Die Ibutec Advanced Materials AG in Weimar erwartet für das kommende Geschäftsjahr einen Umsatzausfall in Höhe von fünf bis sechs Millionen Euro. Das gab das börsennotierte Unternehmen bekannt. Ursache ist demnach ein Brand in einem Produktionsgebäude der Tochterfirma BNT Chemicals GmbH im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen am 29. Dezember.

Der voraussichtliche Sachschaden liegt nach Angaben des Unternehmens im unteren einstelligen Millionenbereich und sei durch eine Versicherung gedeckt. Durch den erwarteten Produktionsausfall wird für das Jahr 2020 allerdings mit einem Umsatzausfall von etwa fünf bis sechs Millionen Euro gerechnet. Dieser betreffe ausschließlich einige chemische Katalysatoren, die für Tauchlackierungen im Automotive Bereich eingesetzt werden. Die Produktion dieser Katalysatoren könne voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2020 wieder aufgenommen werden. Alle anderen Produkte könnten termingerecht ausgeliefert werden. Aufgrund der bestehenden Versicherungen erwartet Ibutec nach aktuellem Stand keine signifikante Ergebnisbelastung für das Jahr 2020. Auf den Umsatz und das Ergebnis für 2019 habe der Brand keine Auswirkungen.