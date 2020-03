Unternehmer Erwin Thoma spricht in Zeulenroda über Häuser aus Vollholz

Erwin Thoma zeigt ein strahlendes Lächeln - und umarmt einen Baum. Der Österreicher spricht von der gesundheitsfördernden Wirkung, die Holz auf den Menschen hat. Heilkräfte möchte er den Bäumen in diesem Zusammenhang lieber nicht zuschreiben, weil er sonst womöglich in der Esoterik-Ecke eingeordnet wird. Thoma ist Pionier beim Bau von Häusern, die zu 100 Prozent aus Holz errichtet werden. Sein Bausystem Holz100 ist international anerkannt. Thoma hat sich einen Namen gemacht - als erfolgreicher Unternehmer und als kapitalismuskritischer Vordenker. „Wir haben uns ein bisschen verirrt als moderne westliche Wohlstandsgesellschaft. Ein Paradigma, das besagt, dass nur das etwas wert ist, was in Geld messbar ist, ist ganz sicher zum Scheitern und zum Untergehen verurteilt“, sagt er. Geld sei das Mittel zum Zweck, nicht das Ziel.

Wenn ein Vortrag mit Erwin Thoma ankündigt wird, kann mit Andrang gerechnet werden. So war das im November in Weimar, als der Landesbeirat Wald und Holz nach Weimar eingeladen hatte - und vor allem auch viele junge Menschen Thoma hören wollten. Am Mittwoch, 1. April, wird der Mann, der den Blick weg von der Vereinzelung hin zur Sinnstiftung in Gemeinschaft richten will, im Bio-Seehotel Zeulenroda erwartet.

Von der Natur lernen, heißt auf Kooperation zu setzen

„Wir haben uns insofern verirrt, dass wir die Verbundenheit zur Natur verloren haben“, stellt er im Gespräch mit dieser Zeitung fest. Für einen eklatanten Fehler hält er, dass sich der Mensch so verhält, als sei er allein auf der Welt. „Die Natur zeigt uns, dass Kooperation und Synthese viel erfolgreicher, viel stärker, viel besser sind. Die Natur zeigt uns auch, dass Kreislaufwirtschaft viel besser als Wegwerfwirtschaft ist.“ Währenddessen regiere der Glaube an das exponentielle Wachstum, von dem sich die Menschen Wohlstand erhoffen. „Das heißt: Wenn die Märkte gesättigt sind, muss ich immer neuen Mangel erzeugen. Und dafür braucht es Angst. Dabei leben wir eigentlich in Fülle, in einer unglaublich schönen und guten Situation“, umreißt er die aktuelle Lage.

Für ihn folgt aus alledem, dass „Kooperation und Zusammenarbeit in Zeiten wie diesen unerlässlich“ seien, um die „großen und globalen Aufgaben zu lösen, die wir haben. Stichwort Klimawandel, soziale Schere, Migration… Das alles können wir nicht mit dem alten Prinzip der Konfrontation lösen“, hebt Erwin Thoma, Jahrgang 1962, hervor. Und welche Rolle spielt dabei der Wald? „Der Wald zeigt uns, wie es geht“, erläutert der Forst- und Betriebswirt. „Wir sehen da draußen, dass jeder Baum, der Kooperation nicht beherrscht, sofort jämmerlich zugrunde geht.“ Jede Pflanze wisse, dass ein brüderliches System Voraussetzung sei, um Stürme, Trockenheit und all dies zu bestehen. Der Wettbewerb spiele nur eine kleine, zeitlich beschränkte Rolle. „Das große Gesetz über allem lautet: Wir sind nicht losgelöst, sondern wir sind Teil des ganzen Systems und verbunden mit allen. Und dieses System baut auf Fülle, Angst- und Mangelfreiheit auf“, so Thoma.

Seine Anziehungskraft als Redner erklärt er sich so: „Viele Menschen sind darauf gekommen, dass man Geld nicht fressen kann. Das Bewusstsein ist da, dass es so nicht weitergeht. Aber umgekehrt hilft die Flucht in die Esoterik und in radikale Positionen auch nicht weiter“, so seine Meinung. Nötig seien dagegen „pragmatische, machbare neue Ansätze“. Seine Worte lassen sich an seinem Unternehmenskonzept ablesen. „Was wir sagen, setzen wir auch um“, macht er mit Blick auf seine Firma deutlich. „Wir zeigen, was ein Bewusstseinswandel, der in jedem Bereich funktioniert, bei uns gebracht hat, auch weil wir ganzheitlich denken: Wir sind in der Lage, Häuser zu bauen, die energieautark und abfallfrei sind.“

Unbehandeltes Holz als Heilungsunterstützung

Die Vollholzhäuser, von denen Thoma spricht, sieht er als Erholungs- und Genesungsräume, Räume, die die Gesundheit stärken. Die gesundheitsfördernde Komponente des Baustoffes Holz, und zwar chemisch unbehandelt, etwa in einem Krankenhaus, einer Schule oder einem Kindergarten lasse sich nachweisen. Zusammen mit dem Wissenschaftler Maximilian Moser hat er das Buch „Die sanfte Medizin der Bäume - Gesund leben mit altem und neuem Wissen“ verfasst. Quintessenz? „Es gibt für einen Kranken keine bessere Heilungsunterstützung in der Bausubstanz als den Holzbau. Und für den Gesunden keine bessere Vorbeugung und bessere Unterstützung des Immunsystems.“

Bauen mit Holz? Lange wurden da verwaltungsseitig vor allem Gefahren gesehen. Doch Thoma stellt fest: „Die Entwicklungen, die es in den vergangenen zehn Jahren gab, sind großartig. Die Richtung stimmt. Und wenn wir dieses Momentum beibehalten, muss ich - was ich sehr selten mache - der Politik ein Lob aussprechen“, hebt er hervor. Die Bauten, mit denen die Firma Thoma sich einen Namen macht, sind groß: „Wir bauen mittlerweile Hochhäuser aus Holz.“ Und hier kommen Klimaschutz und Nachhaltigkeit ganz aktuell ins Spiel, denn bisher verbrauche die Bauwirtschaft weltweit - also vom Herstellen der Baustoffe über das Bauen bis zum Betreiben und Bewohnen der Gebäude - mehr Energie als der gesamte Verkehrssektor. Thoma macht deutlich: „Wenn wir über Klimawandel und CO 2 -Bilanz reden, führt überhaupt keine Weg daran vorbei, unsere Baukultur grundsätzlich zu ändern und zwar weg vom Beton, weg von fossilen Energieträgern - hin zu nachwachsenden Rohstoffen, insbesondere Holz“, sagt er.

Technisch sei das kein Problem: „Ein Hochhaus zu bauen, das energieautark ist, das sich selbst heizt und kühlt und von außen keine Energie braucht, ist unsere Pionierleistung“, verweist Erwin Thoma auf bereits vorhandene Häuser in allen Klimazonen. „Die Nachweise sind erbracht. Jetzt geht es um den Bewusstseinswandel, der unser Tun verändern wird“, sieht Thoma positiv gestimmt in die Zukunft. Und mit ihm eine Reihe von Experten, so Professor Erik Findeisen, Dekan der Fakultät Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forstwirtschaft and der Fachhochschule Erfurt. Er gehörte als Vorstand des Landesbeirats Wald und Holz im vergangenen November zu den Gastgebern, als Thoma in Weimar vor 400 Personen referierte, darunter viele Studierende der Bauhaus-Uni.

Bio-Seehotel Zeulenroda, Mittwoch, 1. April, 19 Uhr, Vortrag Erwin Thoma, Infos und Karten: www.bio-seehotel-zeulenroda.de/veranstaltungen

50 Prozent Holzbau