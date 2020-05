Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unternehmerverband befürchtet tiefe Krise im Kreis Nordhausen

In der Corona-Krise habe sich das Netzwerk des Nordthüringer Unternehmerverbandes (NUV) bewährt, meint NUV-Chef Niels Neu. „So haben wir mit Hilfe von Verbandsunternehmen sehr schnell 10.000 Mund-Nasen-Schutze organisieren und an unsere Mitglieder ausliefern können, weitere 20.000 Masken konnten in dieser Woche bereitgestellt werden.“ Somit konnten Mitgliedsunternehmen Masken für ihre Mitarbeiter zur Verfügung stellen, ohne das Kontingent des Landkreises zu belasten. Auch bei der Bereitstellung von Desinfektionsmitteln haben Mitgliedsunternehmen schnell reagiert.

Außerdem habe der NUV-Vorstand beschlossen, der Tafel in Nordhausen 1000 Euro zu spenden, um deren Arbeit zu unterstützen.

Doch neben dem Positiven bewegt Niels Neu vor allem die aktuelle wirtschaftliche Situation der Unternehmen in Nordthüringen: „Wir wissen, dass wir vor großen Problemen stehen und dass all die Programme und Hilfen der Regierungen nur der berühmte Tropfen auf einem heißen Stein sein können. Bei dem aktuell prognostizierten Rückgang aller wichtigsten wirtschaftlichen Kennziffern von bis zu sechs Prozentpunkten werden wir in eine tiefe Krise geraten.”

Selbst wenn der Einzelne momentan noch nicht die gravierenden Auswirkungen erfährt, werde die Krise mittelfristig tiefe Einschnitte in das Leben nahezu aller nach sich ziehen. „Wir dürfen nicht vergessen, dass die Hochleistungsmaschine Wirtschaft einfach mal angehalten wurde. Und das wird Auswirkungen haben, selbst bis in die kommunale Politik und all unser Zusammenleben. Wir erhoffen von der Bundes- und Landespolitik einen Masterplan, ähnlich dem Marshall-Plan nach dem Zweiten Weltkrieg“, erklärt Niels Neu. „Eine Flickschusterei an Maßnahmen, Verordnungen und Erlassen wird nicht hilfreich sein. Denn führende Wirtschaftsinstitute sind sich sicher, dass diese Krise und deren Folgen weitaus einschneidender sein werden, als die der Finanzkrise 2008/09.”

Der NUV gehe völlig konform mit aktuellen Forderungen einzelner Stadträte, den Haushalt der Nordhäuser Stadtverwaltung neu zu überdenken. Eine Haushaltssperre werde diesmal nicht reichen. Denn ausbleibende Steuereinnahmen werden über Jahre hinweg ein immenses Loch in die öffentlichen Kassen reißen.

Doch Neu sieht auch eine Chance. Zum Beispiel im regionalen Tourismus. Wenn die Menschen auf nicht absehbare Zeit keinen Urlaub in weit entfernten Regionen mehr machen können oder dürfen, da sollten die touristischen Angebote im Südharz eine deutliche Aufwertung erfahren. „Hierbei ist das Zusammenspiel aller politischen Kräfte und Verbände gefragt, so zum Beispiel beim schnelleren Ausbau des Radwegenetzes im Landkreis Nordhausen“, fordert Niels Neu.