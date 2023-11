Urkunde und Pokale für die besten Auszubildenden

Erfurt. Die Lehrlinge mit den besten Prüfungsergebnissen hat die IHK Erfurt feierlich geehrt.

Normalerweise vermisst er Bergwerke unter Tage – am Montag stand er auf der Bühne des „Carl-Zeiss-Saals“ im Kongresszentrum der Erfurter Messe: Paul Ludwig Kreiling. Er hat den deutschlandweit besten Lehrabschluss im Beruf des Vermessungstechnikers und wurde dafür geehrt.

„Ich finde es toll an meinem Beruf, dass ich die Hälfte der Arbeitszeit an der frischen Luft verbringen kann und die andere Hälfte am Schreibtisch im Büro“, berichtete der junge Mann. Er hat seine Ausbildung bei der Firma Glückauf Vermessung GmbH in Sondershausen absolviert. Das im Jahr 1993 gegründete Unternehmen setzt seine Mitarbeiter bundesweit auch auf Montage ein.

Alle drei Azubis übernommen

„Da muss das Klima im Team passen“, sagte Geschäftsführer Bernd Scholte zum Auftakt der „Gala der Besten“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt. Man sei froh, aus diesem Jahrgang alle drei Lehrlinge habe übernehmen zu können, erklärte Scholte. Als Bundesbester fährt Paul Ludwig Kreiling nun auch noch zur Auszeichnungsfeier des DIHK am 11. Dezember nach Berlin.



70 der insgesamt 80 Auszubildenden mit ausgezeichneten Prüfungsergebnissen waren am Montag zur Feierstunde nach Erfurt gekommen. Für den festlichen Rahmen sorgte die bekannte Erfurter Künstlerin Christina Rommel.

System der dualen Ausbildung international geschätzt

Er freue sich sehr, ehrgeizige und tüchtige junge Leute hier im Saal begrüßen zu können, sagte Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele. „Sie sind das Rückgrat der Thüringer Wirtschaft und wir hoffen, dass sie im Land bleiben“, so Stengele.





Andere Länder würden Deutschland um das System der dualen Ausbildung beneiden, erklärte IHK-Vizepräsident Olaf Seibicke. Die Gewinnung qualifizierte Menschen werde für hiesige Unternehmen immer wichtiger – lege sie doch den Grundstein für eine erfolgreiche wirtschaftliche Zukunft.

Grundlage für erfolgreiche Karriere

„Sie besitzen dank ihrer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung eine solide Grundlage sowie beste Aussichten für eine erfolgreiches Karriere in ihrem Berufsleben“, so Seibicke. Er forderte die jungen Leute auf, auch eigene Kinder im weiteren Lebensweg einzuplanen.

Aus Nord-, Mittel- und Westthüringen waren Azubis aus 33 Berufen – von Bergbautechnologen und Vermessungstechnikern, über Elektroniker, Maschinen- und Anlagenführer sowie Mediengestalter, Textil- und Modenäher bis hin zu Zimmerern zur „Gala der Besten“ eingeladen. Darunter auch zwei Auszubildende der Funke Medien Thüringen.



Die Absolventen erhielten eine Urkunde sowie einen Pokal. Neben den Azubis waren auch Angehörige sowie Vertreter der Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen eingeladen.