Viele Bauern haben finanzielle Reserven aufgebraucht

Eine Erntemaschine erntet Mais auf einem Feld der Agrar GmbH Geratal in Andisleben.

Die noch im April befürchtete erneute Missernte in Thüringen ist dank Regenfällen im Juni ausgeblieben. „Wir sind noch mit einem blauen Auge davongekommen“, schätzte Thüringens Bauernpräsident Klaus Wagner gestern in Erfurt die Situation ein. Nach zwei Jahren mit extremer Trockenheit sei allerdings auch die diesjährige Ernte eher unterdurchschnittlich ausgefallen. Viele Betriebe hätten in diesen drei Jahren ihre finanziellen Reserven aufgebraucht, warnte Wagner. Wenn die Firmen nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können, drohe nun „dass regional nicht mehr ausreichend Lebensmittel produziert werden“.