Vielen Thüringer Apotheken droht mittelfristig das Aus

Einen weiteren Rückgang an Apotheken befürchtet Stefan Fink, Vorsitzender des Thüringer Apothekerverbandes. „2010 gab es 583 Apotheken in Thüringen, jetzt sind es noch 535. In zehn Jahren werden es erneut 50 weniger sein“, prognostiziert der Apotheker aus Weimar. Die wichtigsten Probleme seien der Personalmangel, die demografische Entwicklung und die zunehmende Konkurrenz aus dem Internet. „Mit der Einführung des elektronischen Rezepts in zwei Jahren wird sich dieser Aspekt sogar noch verschärfen“, warnt Fink und hofft auf Unterstützung durch die Politik. Denn im Gegensatz zu den deutschen Apotheken dürften die Internethändler im Ausland Kunden mit Bonus-Programmen und Geschenken locken. „Und per Mausklick ist ein Rezept schneller verschickt als per Post.“ Fink erinnert an die Finanzierung des deutschen Gesundheitssystem: „Wenn Medikamente für hunderte oder gar tausende Euro im Ausland bestellt und von deutschen Krankenkassen bezahlt werden müssen, verschwinden die Beiträge im Ausland.“

