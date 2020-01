Die Feuerwehr in Berlin musste in der Nacht zu Freitag drei Autos von Thyssenkrupp löschen.

Berlin. Die Hauptversammlung von Thyssenkrupp findet in Bochum statt, doch ein Kriminalfall aus Berlin überschattet die Veranstaltung jetzt.

Vor Hauptversammlung: Drei Autos von Thyssenkrupp angezündet

Während in der Nacht zu Freitag im Bochumer Ruhr Congress wohl noch die Vorbereitungen für die Hauptversammlung liefen, hatte die Berliner Polizei auch mit Thyssenkrupp zu tun. Denn in der Nacht haben an unterschiedlichen Orten der Hauptstadt drei Firmenfahrzeuge des Unternehmens gebrannt.

Die Autos waren von außen als Fahrzeuge von Thyssenkrupp zu erkennen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Sprecher sagte, bereits in der Vergangenheit seien Autos von Thyssenkrupp in Brand gesetzt und Einrichtungen der Firma in Berlin beschädigt worden.

An drei Orten in Berlin haben Autos von Thyssenkrupp gebrannt. Foto: Thomas Peise

Dieses Mal haben die Fahrzeuge in den Stadtteilen Wedding, Kreuzberg und Friedrichshain gebrannt.

Thyssenkrupp hält am Freitag seine Hauptversammlung in Bochum ab. (dpa/ac)