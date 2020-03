Wachstum in Aussicht bei der Wirtschaft im Kreis Nordhausen

Jammern und Klagen scheint für die Wirtschaft im Landkreis Nordhausen kein Thema zu sein. Sogar das Corona-Virus, das anderswo die Wirtschaft infiziert und in Unruhe versetzt hat, verändert die positive Grundeinstellung mehrerer größerer Firmen in der Region nicht.

Eine Umfrage der Erfurter Industrie- und Handelskammer (IHK) hatte Mitte Februar ergeben, dass die aktuelle Lage allgemein als „positiv“ eingeschätzt wird. Daran hat sich auch durch die Ausbreitung der Lungenkrankheit bis nach Deutschland jetzt im März nichts geändert.

So schaut Geschäftsführer Bernd Gulden von der Feuer Powertrain GmbH mit Freude auf ein zweistelliges Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr. Und der Kurbelwellenhersteller für Benzin- und Dieselmotoren erwartet trotz vielfach geforderter und teilweise auch umgesetzter Elektromobilität keinen Stopp des Wachstums. „Wir sind weiter mit Erfolg im Verbrennungsmotorbereich tätig”, sagt er gegenüber unserer Zeitung. Das Unternehmen, das einbaufertige Kurbelwellen für die stetig zunehmende Automobilindustrie produziert, habe mit seinen rund 750 Mitarbeitern jedenfalls allen Grund zum Optimismus. Der Kraftfahrzeug-Markt schrumpfe nicht, so Gulden. Das eigene Geschäftsmodell sei auf die nächsten Jahre ausgerichtet. Auch mit weiteren neuen Mitarbeitern, die trotz Fachkräftemangels gewonnen werden sollen.

Helmut Peter, Geschäftsführer von rund zwei Dutzend Autohäusern in drei Bundesländern mit Hauptsitz in Nordhausen, kann die Zuversicht nachvollziehen. Denn ihn plagen betreffs der überall ins Gespräch gebrachten Elektromobilität ebenfalls durchaus „gemischte Gefühle”. Sie werde von den Kunden bisher nicht angenommen. Das liege zum einen am Preis von E-Autos, zum anderen an noch fehlenden Ladestationen. Er ist überzeugt: Solange diese nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, werde der Verkauf auch nicht wie gewünscht erfolgen. Peter stellt für seine Häuser unabhängig davon fest, dass „wir ein sehr vernünftiges Jahr hinter uns haben“ und auch die ersten Monate 2020 „sehr zufriedenstellend angelaufen sind.“ Und es gebe derzeit keinen Grund zu zweifeln, dass sich das ändern werde. Der Mittelstand, so Peter, müsse allerdings weiterhin gestärkt werden. Er sei ein wichtiges Rückgrat der Gesellschaft.

Michael Seifert, Geschäftsführer von Schachtbau Nordhausen, ergänzt die positive Grundstimmung mit den Worten: „Der Auftragseingang liegt bei uns rund 30 Prozent höher als im Vorjahr.” Das schon mehrere Jahre bestehende Umsatzplus halte an, von einer Rezession sei überhaupt nichts zu spüren. Auch für die nahe Zukunft erwartet das größte Südharzer Industrieunternehmen „ein Wachstum“. Dafür spreche die Auftragslage in den Bereichen Bergbau, Anlagentechnik, Stahlbau und Bau.

Die Bau-Branche boomt ohnehin. Jens Stark, Geschäftsführer der in Heringen ansässigen Habau Hoch- und Tiefbau GmbH, äußert: „Wir haben keinerlei Grund zur Klage.“ Das Interesse und der Bedarf am Bauen seien immens, in Immobilien werde umfassend investiert. Insofern sei der Blick nach vorn „optimistisch.“

Teilweise Skepsis wegenZulieferung aus China

Das unterstreicht für sein Unternehmen ebenfalls Andreas Hübner. Er ist Geschäftsführer bei Casea in Ellrich, das ein breitgefächertes Gips-Produktportfolio anbietet. „Wir sind froh, dass die Zinsen nach wie vor niedrig sind“, sagt er. Und Hübner bekennt, dass bei ihm vor allem auch Freude und Erleichterung darüber herrschen, dass wirtschaftlich keine Verbindungen oder Abhängigkeiten zu China oder zu anderen asiatischen Märkten bestehen.

Das ist jedoch nicht bei allen Firmen im Landkreis der Fall, weshalb durchaus mit einer gewissen Skepsis die weitere Entwicklung und Ausbreitung des Corona-Virus verfolgt wird. So ist teilweise die Zulieferindustrie in der Automobilbranche in China ansässig. Aber auch die Habau-Gruppe, die von einem Zwischenhändler Schrauben aus China bezieht, verfolgt die aktuellen Entwicklungen zumindest mit großer Spannung.