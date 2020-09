Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr: Arbeitskampf unter Corona-Bedingungen

Erfurt/Jena/Gera. Warnstreiks haben den öffentlichen Nahverkehr gestern in Erfurt, Jena und Gera erheblich eingeschränkt. In Erfurt und Jena standen Busse und Bahnen seit den frühen Morgenstunden komplett still.

In Gera gelang der Verkehrs- und Betriebsgesellschaft GVB die Aufrechterhaltung eines Notfallfahrplanes auf drei städtischen Linien.

Die Gewerkschaft Verdi zog bereits am Nachmittag ein aus ihrer Sicht positives Fazit der Warnstreiks. In Erfurt und Jena habe man das Ausrücken von Bussen und Straßenbahnen komplett verhindert, sagte Gerd Doepelheuer, Verdi-Fachbereichsleiter für Verkehr und Verhandlungsführer der Gewerkschaft für Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. In beiden Thüringer Städten beteiligten sich etwa je 100 Beschäftigte am Ausstand, der Frauenanteil liege bei 18 Prozent. Die Stimmung unter den Kollegen sei gut gewesen, nach der Frühschicht habe sich auch die Mittel- bzw. Nachmittagsschicht dem Warnstreik angeschlossen. Fahrgäste reagierten teils verärgert, teils zustimmend. Ein Verkehrschaos sei allerdings ausgeblieben. Zur Entspannung habe auch beigetragen, dass wegen Corona viele noch immer im Homeoffice arbeiten.

In Gera, wo sich 80 Beschäftigte am Streik beteiligten, hätten die Nahverkehrsverantwortlichen die Polizei gegen die Streikenden mobilisiert, die dort Schienen besetzt hielten. Einige Straßenbahnen seien ausgerückt, würden aber nicht von regulären Fahrern sondern von Mitarbeitern der Betriebshöfe gesteuert, so die Darstellung von Doepelheuer. Dem widersprach GVB-Geschäftsführer Thorsten Rühle. Streikende hätten zwar in den Morgenstunden versucht, Gleise zu blockieren, um so Straßenbahnen am Ausrücken zu hindern. Aber „nach der Aufforderung, sich an geltende Streikregeln zu halten, wurden die Schienen widerstandslos geräumt, ein Eingreifen der anwesenden Polizei war nicht erforderlich“, sagte Rühle. Im Rahmen eines Notfallfahrplanes konnten in Gera die Linien 1, 3 und 17 im 30-Minuten-Takt bedient werden. Eine zweistellige Zahl an Fahrern hätte sich nicht am Streik beteiligt, weitere Bahnen wurden mit anderen Mitarbeitern besetzt.

Die Sprecherin der Erfurter Stadtwerke SWE, Anke Roeder-Eckert, bestätigte, dass alle 76 Straßenbahnen und 63 Busse der Erfurter Verkehrsbetriebe in den Depots verblieben waren. „Das haben wir selbst so bisher noch nicht erlebt. Die Leidtragenden des Streiks sind vor allem unsere Fahrgäste, denen wir heute nicht zuverlässig ihre Mobilität anbieten konnten“, sagte sie. Wie viele Kollegen sich am Streik beteiligten, war am Nachmittag noch unklar. Viele arbeiteten im Schichtbetrieb. Die letzte Schicht begann 20 Uhr. Wegen der Streikposten rechnete man am Abend aber nicht damit, dass Busse und Stadtbahnen vor Ablauf des 24-stündigen Warnstreiks fahren würden. „Wir hoffen, dass wir in den frühen Mittwochmorgenstunden zum normalen Fahrbetrieb zurückkehren können“, sagte die SWE-Vertreterin.

Die Jenaer Verkehrsbetriebe hatten angekündigt, gegen 3 Uhr am Mittwochmorgen zum Normalbetrieb zurückzukehren. Bis dahin standen alle Busse und Bahnen still. Den Streik selbst bezeichnete ein Vertreter als unverhältnismäßig. „Wir als Nahverkehr hatten leider keine Möglichkeit, diesen Streik abzuwenden. Ganz im Gegenteil: Es gibt ja bereits einen Auftakttermin für Verhandlungen mit Verdi auf Landesebene im Oktober“, sagte Andreas Möller, Geschäftsführer des Jenaer Nahverkehrs.

Laut Verdi-Vertreter Doepelheuer sollte der Streik in Thüringen bis Mitternacht fortgesetzt werden. Gestreikt wurde unter Corona-Bedingungen. Jeweils 15 bis 20 Streikende hätten mit Fahnen und Transparenten die Stellung gehalten, die anderen habe man nach Hause geschickt. Unmittelbaren Kontakt zu Fahrgäste habe es kaum gegeben, auf größere Demonstrationen in den Innenstädten habe man verzichtet. Eine Reaktion der Arbeitgeber gebe es bisher nicht. Doepelheuer betonte, dass es sich bei den Warnstreiks um eine bundesweite Aktion handelte. Unabhängig davon werde man in Thüringen ab dem 14. Oktober verhandeln. Bundesweite Ziele sind neue Überstundenregelungen unter anderem für Teilzeitkräfte, gestaffelte Vergütungen während der Ausbildungszeit sowie 30 Tage Urlaub. Vor Ort gehe es zudem um eine bessere Bezahlung der Beschäftigten. Aus den Erfurter Stadtwerken hieß es dazu gestern, man bereite sich natürlich auf die Tarifgespräche mit der Gewerkschaft vor, die Mitte Oktober in Jena beginnen werden.