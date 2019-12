Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weithin sichtbares Zeichen der Südharzer Bauern

Knapp 100 Südharzer Bauern und Landverpächter wie Bodo Grund aus Wollersleben demonstrierten am Mittwochabend an der Landstraße 3080 nahe Wipperdorf für mehr Mitspracherechte in der landwirtschaftlichen Gesetzgebung und gegen schärfere Düngeverordnungen. Mit blinkenden Warnleuchten ihrer Schlepper setzten sie ein weithin sichtbares Signal und solidarisierten sich gleichzeitig mit niederländischen Bauern, die am Mittwoch einen Großprotest wie den kürzlich in Berlin auf die Beine gestellt hatten. Auch an anderen Orten in Thüringen setzen Landwirte ein stilles Zeichen.