In der Corona-Krise bieten Atemschutzmasken Schutz vor einer Weitergabe des Virus und vor einer Ansteckung. Für medizinisches Personal empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation eine FFP-2-Maske. Allen anderen Menschen empfehlen die Gesundheitsbehörden einen einfachen Mundschutz.

Im Frühjahr war der Schock groß, als das Virus nach Deutschland kam und es selbst in großen Krankenhäusern an Schutzkleidung fehlte. Sogar einfache Masken waren knapp, an eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung war gar nicht zu denken.