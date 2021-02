Zwist in der Handwerkerschaft Wartburgkreis beigelegt

Die mit der vor wenigen Wochen erfolgten Fusion der Kreishandwerkerschaften Eisenach und Bad Salzungen einhergehenden Zerwürfnisse sind beigelegt, sagten Frank Schneider, der Vorsitzende der vereinten Kreishandwerkerschaft, und Stefan Mankel, sein Vize aus Eisenach, am Rande der Mahnwache der Friseure am Dienstag in Eisenach.