Wohnhaus im Unstrut-Hainich-Kreis steht in Flammen

Ein Wohnhaus in Horsmar in der Gemeinde Unstruttal stand in Flammen. Der Brand war in einem Anbau, in dem viel Holz lagerte, ausgebrochen, griff dann auf das Erdgeschoss über und hatte sich schließlich über das Obergeschoss bis zum Dach vorgearbeitet.

Foto: Alexander Volkmann Die Bewohner bemerkten den Brand und konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Die Qualmsäulen waren auf der zwei Kilometer entfernten Bundesstraße zu sehen. Zur Höhe des Sachschaden ist zur Zeit noch nichts bekannt. Die Feuerwehren aus Horsmar, Dachrieden und Ammern sind derzeit noch im Einsatz, aus Mühlhausen wurde die Drehleiter geordert. Um ausreichend Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben, wurden auch die Wehren aus Reiser, Eigenrode und Kaisershagen angefordert.