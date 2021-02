Leserfrage: Wurden zu viele Impfdosen bestellt?

Erfurt. 400 Millionen Impfdosen für 83 Millionen Einwohner hat Deutschland bestellt. Was ist der Grund für die hohe Zahl?

Im Zuge der Corona-Pandemie ergeben sich viele Fragen, die wir mit Hilfe von Experten beantworten wollen.

Deutschland hat mittlerweile über 400 Millionen Dosen bestellt. Bei 83 Millionen Einwohnern, von denen nur die über 18-Jährigen geimpft werden, abzüglich der Impfgegner ist das trotz zweifacher Impfung eine große Zahl. Wurde da zu viel bestellt?

Diese Frage beantwortete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Bundespressekonferenz am Freitag so: „Wir wollen ganz sicher gehen und mit allen aussichtsreichen Entwicklern von Impfstoffen Verträge abschließen, um etwa mit Blick auf Mutationen und unterschiedliche Wirksamkeiten vorbereitet zu sein. Mir ist auch ganz besonders wichtig, dass wir auch für das Jahr 2022 eine ausreichende Vorsorge treffen und Kapazitäten für Deutschland sichern können.

Keiner von uns weiß, ob es vielleicht eine Auffrisch-Impfung braucht und wann diese dritte Impfung fällig wäre, ob nach 12, 24 oder 70 Monaten. Aber ich finde, wir sollten uns vorbereiten und für Deutschland Produktionskapazitäten sichern. Deswegen werden wir auch weiterhin, obwohl wir für die Erst- und Zweitimpfung gut vorbereitet sind, für die Grundimmunisierung mehr als genug Dosen gesichert haben, weitere Verträge abschließen.“

