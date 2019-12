So feiern Pfarrer Weihnachten: Zwischen Krippenspiel und vegetarischem Schnitzel

Bei der Familie Boelter in Ebersdorf läuft Weihnachten nicht so wie in anderen Familien ab. Statt einem Braten oder einer Gans gibt es Nudeln mit Tomatensauce oder vegetarische Schnitzel. Und statt eines Gottesdiensts gibt es mehrere. Ohne Anne und Tillmann Boelter würden diese auch nicht stattfinden – schließlich betreuen beide als Pfarrer das Kirchspiel Ebersdorf.

Heiligabend in großerund kleiner Runde

Innerhalb von drei Tagen hält das Pfarrerehepaar mehr als zehn Gottesdienste ab. Ihr Gebiet ist groß. Zum Kirchspiel Ebersdorf gehören die Kirchengemeinden Remptendorf mit Lückenmühle und Karolinenfield, Saalburg mit Kloster, Schönbrunn und Ebersdorf. Viele Kilometer müssen da gefahren werden – von einem Gottesdienst oder Krippenspiel zum nächsten.

Neben all diesen Terminen müssen Anne und Tillmann Boelter aber auch beachten, dass ihre Kinder – sechs an der Zahl – nicht zu kurz kommen. Zumal die Großeltern weit weg wohnen und so eine Kinderbetreuung durch Oma und Opa wegfällt.

Daher hat jedes von den sechs Kindern in den verschieden Aufführungen im Gebiet des Kirchspiels Ebersdorf eine kleine Rolle – als Hirte oder Engel. „Das ist natürlich schon eine Unterschied“, so Tillmann Boelter. „Ein Hirte spricht nicht so getragen wie ein Engel.“

Von Anspannung ist aber nichts zu merken. Im Gespräch mit der Redaktion in der eigenen Wohnung über dem Pfarramt in Ebersdorf geht es gemütlich zu. Es gibt grünen Tee im Wohnzimmer, dessen Dekoration schon auf Weihnachten einstimmt. Obwohl es doch den einen oder anderen außergewöhnlichen Hingucker gibt.

Osterhasean Weihnachten

Wie die Pflanze, die mit Ostereiern behangen ist. „Das ist keine Faulheit“, betont Anne Boelter. „Wir haben nicht vergessen, die Osterdekoration abzuhängen. Weihnachten und Ostern sind für Christen die wichtigsten Ereignisse im Kirchenjahr.“ Daher soll in der Wohnung das ganze Jahr über an diese besonderen Feiertage erinnert werden. Und so darf der selbstgebastelte Osterhase auch an Weihnachten das Wohnzimmer zieren.

In der Adventszeit wird im Kreise der Familie Boelter eher gebastelt als gebacken. „Wir haben sogar einen besonderen Adventskalender – jeden Tage eine Geschichte und ein Projekt zum Basteln“, erklärt Anne Boelter. „Backen dagegen liegt uns nicht.“ Zum Glück gibt es aber einige Kirchengemeindemitglieder, die in der Adventszeit mit Plätzchen und Kuchen bei der Pfarrfamilie vorbeischauen. „Wir sind sehr dankbar dafür“, so Anne Boelter.

Besinnliche Zeitan Heiligabend

Trotz all des Trubels und der Verantwortung: wenn beim ersten Gottesdienst an Heiligabend die Lieder erklingen und alles im Kerzenlicht getaucht ist, „dann fängt Weihnachten an“, so Anne Boelter. Besonders die Adventslieder haben es der Familie angetan – die dem einem oder anderem als Musiker bei Konzerten schon aufgefallen sind. Musik spielt eine wichtige Rolle in ihrem Leben.

Dann gegen 19 Uhr an Heiligabend kehrt auch im Hause Boelter Ruhe ein. Die Kinder werden auf die Zimmer geschickt und der Geschenkstapel unter dem Weihnachtsbaum drapiert. „Wir haben die Regelung zwei Geschenke pro Kind, aber das summiert sich dann schon“, erklärt Tillmann Boelter lachend. Mit einem Glöckchengeläut wird zur Bescherung gerufen.

Einfaches Essenan den Feiertagen

Was das Essen an den Feiertagen angeht, ist die Familie Boelter sehr unkompliziert. Schließlich bleibt wegen der Flut der Termine auch kaum Zeit, einen Braten oder eine Gans vorzubereiten. „An Heiligabend gibt es bei uns Bratwurst und Kartoffelsalat“, so Tillmann Boelter. „Und vegetarische Schnitzel“, ergänzt Anne Boelter, die komplett auf Fleisch verzichtet.

Auch an den zwei Weihnachtsfeiertagen bleibt nicht viel Zeit, um aufwendig zu kochen. Da Anne und Tillmann Boelter wegen des straffen Terminplans keine Zeit haben, übernehmen das die Kinder. „Sie kochen gerne, daher bereiten sie Nudeln und Tomatensauce vor“, erklärt Anne Boelter. „Das reicht völlig.“

Das große Schlemmen, das für viele Familien zu Weihnachten dazu gehört, beginnt bei den Boelters erst nach den Feiertagen zu Weihnachten. „Wir fahren zu den Großeltern und dann gibt es Braten und alles, was dazugehört“, sagt Tillmann Boelter.

Aber auch nach diesem Kurzurlaub ist die Weihnachtszeit für die Pfarrerfamilie noch nicht vorbei. Ab dem 6. Februar organisieren die Boelters eine Sternsinger-Tour durch die Kirchengemeinden – ihre Kinder sind natürlich auch mit dabei. „Von Gahma bis Ebersdorf sind wir dann unterwegs“, sagt Tillmann Boelter. Immer mehr Kinder wollen an dieser Aktion mitmachten. „Für uns gehört das zu Weihnachten dazu“, ergänzt Anne Boelter.

Sternsingenin den Kirchengemeinden

„Das Sternsingen ist quasi eine Mini-Andacht vor der Haustür“, erklärt Anne Boelter. „Vor allem ältere Menschen freuen sich darüber.“ Daher haben die Boelters auch in Eigeninitiative vor den Weihnachtsfeiertagen ein Krippenspiel für die Bewohner des Haus Elisabeth, das zum Seniorenzentrum Emmaus in Ebersdorf gehört, auf die Beine gestellt. „Nur wir und die Kinder führen es auf“, schwärmt Anne Boelter. „Das ist immer ein besonderer Moment, nicht nur für uns, sondern auch für die Bewohner der Einrichtung.“

Erst am 2. Februar, an Lichtmess, wird die Weihnachtsdeko in der Wohnung über dem Pfarramt wieder verstaut.

Aber nicht alles natürlich – schließlich soll in der Wohnung das ganze Jahr über an Weihnachten erinnert werden.

Das Fest im Fernsehen: Sissi, Kevin, Carmen und Helene

Weihnachtsstress im Pfarrhaus