Ed Sheeran will Elton John auf Platz eins hieven

London Ed Sheeran ist ein Musiker mit einem ganz besonderen Spirit: Er sei jetzt lang genug auf Platz der Single-Charts gewesen, meint er. Jetzt sollte mal Elton John ran.

Mit einer ungewöhnlichen Bitte will Ed Sheeran (30) seinem Kollegen Elton John (74) zum ersten Nummer-Eins-Hit seit fast zwei Jahrzehnten verhelfen.

Der britische Sänger forderte seine Fans auf, die neue Single "Cold Heart", die Sir John zusammen mit Dua Lipa veröffentlicht hat, zu unterstützen und damit gleichzeitig seinen eigenen Beitrag "Shivers" vom Chart-Thron zu stürzen. Der Song lag zuletzt auf Platz zwei der britischen Charts, hinter "Shivers".

"Bitte kauft/streamt/downloadet 'Cold Heart' mit Dua Lipa jetzt, 15 Wochen auf Platz eins waren mehr als ich je erwartet habe, liebe Euch", schrieb Sheeran bei Instagram.

"Elton John steht so kurz davor, mich im Vereinigten Königreich vom ersten Platz zu stoßen. Es wäre seine erste Nummer eins seit fast 20 Jahren, und ich will wirklich, dass es klappt", betonte Sheeran. Dazu postete er ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und Elton John, der zuletzt 2003 mit einem Remix seines Hits "Are You Ready for Love" die Spitzenposition belegt hatte. Insgesamt landeten sieben seiner Singles auf dem ersten Chart-Platz.

Die Musiklegende hat jüngst einen Rekord gebrochen. Dem 74-Jährigen gelang es mit "Cold Heart" als erstem Künstler, über einen Zeitraum von sechs Jahrzehnten jeweils mindestens einmal pro Jahrzehnt in die Top Ten der britischen Hitparade zu kommen. Er überholte damit Superstars wie Cher, Cliff Richard, Michael Jackson und David Bowie, die alle in fünf Jahrzehnten jeweils mindestens einen Top-Ten-Hit hatten.

© dpa-infocom, dpa:211014-99-599895/5