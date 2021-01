Schauspieler Jean-Pierre Bacri gestorben

Der französische Schauspieler und Drehbuchautor Jean-Pierre Bacri ist tot. Der 69-Jährige starb am Montag, wie seine Agentur der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigte.

Bacri zählte zu den bekanntesten Komödianten Frankreichs und spielte etwa in Filmen wie "Das Leben ist ein Fest", "Zwischen allen Stühlen" oder "Schau mich an!", wozu er das Drehbuch mitschrieb. Mehrfach wurde er für seine Arbeit mit dem französischen Filmpreis César ausgezeichnet. Medienberichten zufolge war Bacri an Krebs erkrankt.

1951 im heutigen Bou Ismaïl in Algerien geboren, wanderte er Anfang der 1960er Jahre im Zuge des Algerienkriegs mit seiner Familie nach Cannes aus. Schließlich zog es ihn nach Paris, wo er an der berühmten Schauspielschule Cours Simon Unterricht nahm. Bacri begann damals erste Drehbücher für Theaterstücke zu schreiben. 1979 spielte er in dem Filmdrama "Waffe des Teufels" neben Alain Delon. Bacri arbeitete immer wieder mit der Schauspielerin und Regisseurin Agnès Jaoui zusammen. Zuletzt spielte Bacri etwa in dem Film "Familienfoto" an der Seite von Vanessa Paradis.

