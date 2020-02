Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schriftsteller Ror Wolf gestorben

Der Schriftsteller Ror Wolf ist tot. Er starb am Montagabend nach längerer schwerer Krankheit im Alter von 87 Jahren in Mainz. Dies teilte der Schöffling-Verlag in Frankfurt am Main mit.

Wolf wurde mit der Montage von Fußball-Hörstücken bekannt. In Romanen, Gedichten, Bild-Collagen und Hörspielen sezierte er sprachgewaltig die Wirklichkeit. Der gebürtige Thüringer lebte in den vergangenen Jahrzehnten in Mainz. Zuvor hatte der SWR über den Tod Wolfs berichtet.